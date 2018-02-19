Türk Ytong Şirketi İlk Kez BIM Yapı Modellerini Kullanıyor

Gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşan, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede kullanımı zorunlu olan BIM - Yapı Bilgi Modellemesi’nin (Building Information Modeling) Türkiye’de kullanımı her geçen gün artıyor. Son yılların yapı sektöründeki en dikkat çekici teknolojik gelişmesi olarak öne çıkan BIM için Ytong’da ilk adımı atarak, ürünlerinin BIM objelerini müşterilerinin kullanımına sunmaya başladı



BIM ile Hızlı ve Kaliteli Yapılar

İlk kez 2017 İstanbul Yapı Fuarı’nda Yapı Bilgi Modellemesi hizmetlerini tanıtan ve ürünlerini birer “akıllı obje” olarak tasarlayarak, mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında kullanılan üç boyutlu bilgi yönetim sistemi BIM’de paylaşmaya başlayan Türk Ytong, bu sayede Türkiye’de proje tasarım ve yönetim süreçlerine etkin bir katkı sunmayı hedefliyor.

Sıfır Hata, Düşük Maliyet

İşverenin proje hedefleri, proje ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen BIM uygulamalarıyla Türk Ytong, müşterilerine kaliteli ürünlerinin yanında, çok yönlü ve verimlilik odaklı çözümler de sunuyor.

Ytong BIM objeleri, ürünlerin birebir dijital kopyaları olup, malzeme ile ilgili bütün teknik özellikleri ve en uygun uygulama çözümlerini içeriyor. Objelere işlenen bu bilgiler, doğru uygulamaların, projenin tasarım aşamasında tariflenmesine olanak sağlıyor. Böylelikle ürün ile ilgili olası planlama ve uygulama hataları en aza indiriliyor, maddi açıdan ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Geleneksel yöntemle inşa edilen projelere göre daha kısa sürede bitirme, daha az hata miktarıyla çalışma, daha düşük yapım maliyeti ve daha yüksek kalite imkânı ile bütünleşik bir proje yönetimi sağlıyor.