Hava Şirketleri Türk Balığı İçin Yarışıyor

Hava kargo ile ihracat Türk su ürünleri sektörünün ihracatında 7 yılda yüzde 10 paya ulaşınca dünya devi havayolu şirketleri Türk balığını indirimli fiyatlarla taşımak için sıraya girdi.

Türk su ürünleri sektörü, Turkish Cargo ile İzmir-New York hava kargo seferleri koymaya hazırlanırken, Luftansa, Atlas Global ve Pegasus Havayolları kargo fiyatlarını düşürdü. Emirates Havayolları ve UPS ise Türkiye için rekabetçi fiyat vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 73'ünü üyelerinin gerçekleştirdiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, balıkçılığın başkenti Bodrum'da "Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Hava Kargo ile Taşıma Seçenekleri Artıyor

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında hava kargonun payının her geçen yıl artarak 2017 yılı sonunda toplam ihracatta yüzde 10 paya ulaştığını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan hava kargo ile ilgili yürüttükleri çalışmaları şöyle özetledi; "Turkish Cargo yeni uçaklar alıyor. Yeni destinasyonlar devreye girecek. İzmir - New York arasında hava kargo seferlerinin başlaması için görüşüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seferler başlayacak. Bunun yanında Luftansa, Atlas Global ve Pegasus Havayolları kargo fiyatlarını düşürdü. Emirates ile toplantı yaptık. Türkiye planları olduğunu söylediler, UPS Türkiye için rekabetçi fiyat vermek istiyor. Hava kargo sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız 2013 yılında 11 milyon dolar iken 2017 yılında 35 milyon dolara yükseldi."

Su Ürünleri Sektörü 1 Milyar Dolar İhracat Hedefliyor

Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden biri olan Su Ürünleri Sektörü 2018 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. 2000 yılında 60 milyon dolar olan ihracatını her yıl düzenli olarak arttırarak 2017 yılında 856 milyon dolara yükselten Su Ürünleri Sektörü 2018 yılında 1 milyar dolar barajını geçmek için güçlerini birleştirdi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin, en genç, en hızlı büyüyen ve en dinamiksektörlerden biri olduğunu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, 2017 yılında ICCAT (Uluslararası Atlantik Okyanuslarını Koruma Komisyonu) Toplantısında Türkiye'nin orkinos kotasında artış olduğunu bu sayede 100 milyon dolarlık artış beklediklerini kaydetti.

Alabalık için Avrupa Birliği'nden Heyet Geliyor

Türk balıkçılık sektörünün Avrupa Birliği nezdindeki alabalık soruşturmasının olduğunu hatırlatan Kızıltan şöyle devam etti: "Yüzde 8.5 verginin kaldırılması için Nisan ayında Avrupa Birliği'nden heyet gelecek, firmaları ziyaret edecek. tezlerimizi kabul ettirirsek verginin kaldırılması ya da oranın düşmesi mümkün olacak."

Türk Balıklarının Norveç Somonundan Üstün Olduğu Anlatılacak

Türk balıkçılarının somon ile mücadelesini devam ettirdiği bilgisini paylaşan Kızıltan, "Norveç'in somon ile ilgili çok büyük propagandası var. TV'de, sinemalarda, bizim balıklardan daha üstün olduğu algısı yaratılmak isteniyor. Biz de buna karşı Türk balıklarının başta omega3 olmak üzere besinsel değerlerinin somunun gerisinde olmadığını paylaşan tanıtan kampanyalar yapacağız. Bilim adamlarından ve popüler isimlerden yararlanacağız" şeklinde konuştu.

Atalay: "Su Ürünleri Sektörü Tam Bir Başarı Öyküsü"

Türkiye'de su ürünleri sektörünün gelişimini başarı öyküsü olarak tanımlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, 2018 için ortaya konulan 1 milyar dolar ihracat hedefinin önemli bir rakam olduğunu kaydetti. Atalay, "Dikkat çekme açısından çok önemli. Türkiye'de 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan sektör 30'un altında. Dikkat çekici bir noktaya geldiğiniz için sorunların çözümü ve geniş kitlelere hitap etmek için çok önemli" dedi.

130 Bin Tonluk Deniz Alanı Açıldı

2017 yılında büyük alabalık üretenlere 25 kuruş destek verdikleri ifade eden Atalay, balık üretim alanlarının artması için yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi: "Samsun - Sinop arasında 30 bin ton yeni üretim alanı tespit ettik veüretim başladı. Didim'de yaklaşık 40 bin tonluk üretim alanı açıldı. Mersin'de çalıştık 60 bin tonluk bir potansiyel açıldı, ön izinler verilme aşamasında 130 bin tonluk deniz alanı açıldı. Bu üretimin ihracata yansıması beklentimiz var."

İç Tüketimi Arttıracak Tanıtım Projelerine Destek Vermeye Hazırız

Türkiye'de su ürünlerinde iç tüketimi arttırmak için tanıtım projelerine kaynak bulunabilineceğini dile getiren Atalay, Türkiye'nin 81 milyonluk çok büyük bir ülke olduğunu kişi başı tüketimin 1 kg arttırılması halinde 81 bin ton tüketim artışı olacağını, tüketimin kişi başı 2 kg arttırılması halinde ise üretilen balığın yetmez hale geleceğini söyledi.

Balık çiftliklerinin kiralamalarının 2011 yılından beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığı bilgisini paylaşan Atalay, "Kiralama 2019 yılına kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak. Sonrasında kiralama Özel İdare ve Büyükşehir Belediyelerine geçebilir. Bu konuda başvurularımızı yaptık kanun çıkmasını bekliyoruz. Bu kanunun çıkması için desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Demir; "Dünya Su Ürünleri İhracatında Payımızı Yüzde 2-3'e Çıkarmalıyız"

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye'nin dünya su ürünleri pazarında yüzde 1'in altında pay aldığını, bu payın yüzde 2-3'e çıkarmamız gerektiğini dile getirdi. Demir, "Su ürünlerinde dünya genelinde avlanma azalıyor, yetiştiricilik artıyor. Türk ihracatçılarımız çok yetenekli, ihracatımıza bu sektörün katkılarının artacağına inanıyoruz" dedi.

Sektör Toplantıları ile ihracatçıların sorunlarını çözdüklerini ifade eden Demir, Ekonomi Bakanlığı olarak firmaları ziyaret ederek sorunlarını çözme yoluna gittiklerini bu ziyaretler sayesinde hem Ekonomi Bakanlığı'nın faaliyetlerini anlattıklarını, hem de sektörlerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduklarını, saha çalışmasından çıkan sorunları ve sonuçları diğer bakanlıklara gönderdiklerini ve takip ettiklerini anlattı.

"Devlet yardımlarında çok revizyonlar yaptık. gerek istenen belgelerin azaltılması, gerekse ödemelerin hızlandırılması yönünde son 1 yılda iyileştirmeler yapıldı" şeklinde konuşan Demir, "Su ürünleri sektörü protein kaynağı çok önemli bir sektör temel protein kaynağı olduğu için su ürünleri sektörünün deniz ürünleri sağlıklı ürünler olaraktüm dünyada revaçta. İhracat 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ben Japonya'da görev yaptım. Su ürünlerini tanıma fırsatı buldum. Japonya su ürünleri tüketiminde başta geliyor. Biz de haftada 2 kez mutfakta tüketilirken, onlarda günde iki kez tüketiliyor. ICCAT'ta kota artması su ürünleri sektörü açısından çok önemli bir gelişme. Bu ihracatta bir ivme meydana getirecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

"Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda, Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Bir kurumda BİZ'i oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerjiyi arttırmada sağlıklı iletişimin ve uzlaşmanın önemi ile Yönetim becerisi ve liderlik" konulu sunum yaparken, Fütürist Alphan Manas ise; "Geleceğin Şirketleri ve Şirketlerin Sürdürülebilir Gelecek Senaryoları" başlıklı bir konuşma yaptı.