Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?
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Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?


Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pınar Çürük - Tarih: 19-02-2018 Saat: 10:19
Anasayfa Kredi&Faiz Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?

Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.

Pek çok vatandaşın yaşadığı maddi zorlukları son dönemlerde öğrencilerinde yaşadıkları tespit edildi. Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından belirli şartlara uyum sağlayan öğrencilerin bankalardan kredi çekebilecekleri öğrenildi. Gerekli şartlar tamamlandıktan sonra normal müşterilerde olduğu gibi rahatlıkla kredi çekilebilecek.

Kredi Çekerken Eğitim Seviyesi Önemli Mi?

Kredi veren bankaların kriterleri birbirlerinden farklı olduğu için bu konuda araştırmanın en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Yasalarla koruma altına alınan kredi sisteminde 18 yaşından büyük herkes şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Dolayısıyla 18 yaşını tamamlamış olan öğrencilerinde bankalardan kredi çekebilecekleri belirtildi. Sadece yaş kriterlerini tamamlamak öğrenciler için yeterli olmamakla birlikte bankaların istedikleri şartları tamamlamış olmaları gerekiyor.

Öğrencilerin Staj Yapmaları Ya da Çalışmaları Gerekiyor

Kredi çekmek isteyen öğrencilerin kredi borcunu ödeyebilmeleri için bankaya gerekli teminatları sunmuş olmaları gerekiyor. Bunun üzerine düzenli gelirlerinin olması en önemli ayrıntılar arasında yer alıyor. Öğrencilere kredi vermek için öğrencilerin ya staj yapıyor olmaları ya da düzenli gelirlerinin olduğu bir işte çalışıyor olmaları gerekiyor. Düzenli geliri olan üniversite öğrencileri rahatlıkla bankalardan kredi alabilecekler.

Öğrencilerin Kredi Notunun Yüksek Olması Gerekiyor

Üniversite öğrencilerinin bankalara yaptıkları kredi başvuruları banka tarafından değerlendirmeye alınıyor. Bu değerlendirmeler sırasında kredi notları incelemeye alınıyor. Daha önce bankalarla yakın ilişkiler kurmuş ve ödemelerini geciktirmiş olan kişiler kara listeye alınarak kredi verilmiyor. Bu durumda kredi notunun yüksek olması önemli bir detay olarak ifade ediliyor.

Öğrencilerin belirli düzeyde bir gelir imkanı olduğundan dolayı çekilebilecek kredi tutarı da bu gelire göre belirleniyor. Taşıt ve konut kredisi gibi yüksek meblağlı gelirler verilmediği gibi ihtiyaç kredisi de sadece belirli meblağlara kadar verilebiliyor. 

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