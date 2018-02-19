Albaraka Türk İle Microsoft Arasında Yeni Ortaklık

Katılım bankacılığı sektörünün lideri Albaraka Türk, başta bankacılık sektörü olmak üzere iş dünyasını yeniden şekillendiren, teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlere hayat vermek ve bu alanda çalışmaları bulunan girişimcileri desteklemek üzere kurduğu Albaraka Garaj ile Microsoft arasında bir işbirliğine gitti. Finansal teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklendiği Girişimci Hızlandırma Merkezi olan Albaraka Garaj’ın Microsoft ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Microsoft, Garaj girişimcilerine teknoloji ortağı olacak ve mentorluk verecek.

İşbirliğinin teknoloji ortaklığı ayağında Garaj girişimcileri, Albaraka Türk’ün ana hesabı üzerinden kendi girişimleri için Microsoft Azure platformu’nu ücretsiz kullanacaklar. Girişimcilerin hepsine tanımlanacak kotalar sayesinde ücretsiz kullanımın mümkün olacağı stratejik ortaklıkta, alıştırma sürecinde Microsoft tarafından girişimlere teknik danışmanlık hizmeti de sunulacak. Ayrıca Microsoft konuşmacılarının katılacağı eğitim oturumları düzenlenecek.

Bu eğitimler arasında Microsoft teknik ekipleri ve yetkin iş ortakları tarafından verilen Teknik Eğitimler ve Microsoft Danışmanlık Azure Development desteğinin yanı sıra, belirli periyotlarda düzenlenen online ve yüz yüze eğitimlerde chatbot, artırılmış gerçeklik (AR), BlockChain, Yapay Zeka ve Makinelerin Öğrenmesi (AI&Machine Learning) konularında eğitimler de planlanıyor. Stratejik ortaklığın mentorluk ayağında ise İş Geliştirme ve Teknik Mentorluğun yanında hackathon’lar düzenlenmesi öngörülüyor.

Albaraka Garaj Girişimlerinin Entegrasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk bünyesinde kurulan, katılım bankaları arasında dünyanın ilk hızlandırma merkezi Albaraka Garaj, girişimcilere verdiği 50 bin Türk Lirası değerindeki karşılıksız hibe ile finansal destek verirken, sunduğu PoC imkânları ile girişimcilere ürünlerini doğrulama ve ilk müşterisi olarak referans olma imkânı da sunuyor. Halihazırda dokuz girişimi destekleyen Albaraka Garaj’da chatbot, oyunlaştırma, biyometrik imza gibi alanlarda ürün geliştiren yedi adet girişim, banka bünyesindeki ekiplerle PoC çalışmalarına başladı ve bunlardan ikisinin PoC süreci başarıyla tamamlanarak entegrasyon süreçlerine başlandı.