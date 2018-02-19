Aracı Olanlara Kötü Haber! Zam Geliyor…
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Aracı Olanlara Kötü Haber! Zam Geliyor…


Aracı Olanlara Kötü Haber! Zam Geliyor…
Aracı Olanlara Kötü Haber! Zam Geliyor… Çiğdem Yeniay - Tarih: 19-02-2018 Saat: 10:31
Anasayfa Eko Gündem Aracı Olanlara Kötü Haber! Zam Geliyor…

Aracı olanlara bir kötü haberde trafik sigortasından geldi. Otomotiv sektörü yetkililerinin açıklamasına göre yüzde 5 zam kapıda…

Aracı olanlara bir kötü haberde trafik sigortasından geldi. Otomotiv sektörü yetkililerinin açıklamasına göre yüzde 5 zam kapıda…

Aracı Olanlar Dikkat! Haziran Ayında Yüzde 5 Zam Gelebilir

Aracı olanların başı akaryakıt fiyatlarıyla dertteyken, trafik sigortasına 2018’in Haziran ya da Temmuz ayında zam geleceği iddia edildi. Trafik sigortası zammı yüzde 5 olarak bekleniyor. Zam ardındansa serbest piyasaya geçileceği ifade edildi.

Haberler Zammın Geleceği Yönünde Oldu

Bir ulusal gazetede çıkan habere göre sektör yetkilileri bu yılın Haziranında veya Temmuz ayında trafik sigortasına zam bekliyor. Yetkililer zammın en az yüzde 5 olacağını ifade etti. araç sahipleri haberden memnun olmadıklarını, zammın uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Kötü Sürücülerin Trafik Sigorta Primleri 2 Bin 399 Lira Oldu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek trafik sigortası hakkında açıklama yapmış, açıklamanın akabinde yani yılın ilk gününden geçerli olmak üzere trafik sigortası ücretlendirilmesi yüzde 5 oranında zamlanmıştı. Bunun yanında trafik sigortası enflasyon güncellemelerinden de etkilenmişti. Gelişmeler sonrasında yurt genelinde iyi sürücülerin yani kazaya karışmayan, trafik kurallarına ihlal etmeyen araç sahiplerinin trafik sigortası primleri 515 liraya yükselmişti. Bir önceki ücretlendirme ise 490 lira üzerinden uygulanmaktaydı. Kötü sürücülerin primleri ise 2 bin 399 TL’ye yükseltilmişti.

2019’da Serbest Piyasaya Geçilecek

Son durumda sigorta şirketlerinin zararı 270 milyon TL’ye kadar indi. Sektörde faaliyet halinde olan yetkililerden alınan bilgilerse Haziran veya Temmuz ayında trafik sigortasına zam yapılacağı yönünde oldu. Bu yılın ikinci yarısında primlerin yüzde 5 artması beklenirken, trafik sigorta primleri önümüzdeki sene serbest piyasa tarafından belirlenecek. 

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