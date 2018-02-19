Türk Giyim Sektörü Kendi Markalarını Üretmeye Başladı

100’e yakın firmayı tek bir çatı altında toplayan Lifestyle-Turkey 2018 Muhafazâkar Giyim Fuarı’nda İngiltere kraliçesinin aldığı varaklı ipek şallar, Hint ve Fransız güpürü ürünler, tarihi desen ve ipekler ile Osmanlı motiflerinden esinlenen yöresel tarzlar oldukça ilgi çekti.

SO Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılış konuşmasını, ORKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yaptı. Orakçıoğlu, muhafazakâr modada bugünleri görmek büyük bir mutluluk dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Biz önceden dünya markalarına üretim yaparak bir şekilde kendimizle gurur duyuyorduk. Ama şu anda kendi markalarımızla dünyada var olmak ile gurur duymaya başladık bu çok önemli bir gelişme.”

Önder Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Rasim Erdoğmuş: “2016 yılında 142 milyar dolar ihracat yapmışız. 2017 yılında da ihracatımız, 157.1 milyar dolar, % 10’luk bir artışımız var. Muhafazakar giyim hem Türkiye’de hem de dünyada bir trend yakaladı. Muhafazakâr giyimin ruhunu, felsefesini dünya pazarına sokmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Gecü, birlik vurgusu yaparak, “2018 yılında ihracat artmalı.” dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi:“Türkiye’de çok iyi bir pazar var. Çünkü alt yapımız oldukça sağlam. Bu işte dünyanın bir numarası haline gelebiliriz.” dedi.

Lifestyle-Turkey 2018 Muhafazakâr Giyim Fuarı, 17 Şubat’a kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.