Sosyal Medya Fenomenleri Katar'da Buluşacak
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Sosyal Medya Fenomenleri Katar'da Buluşacak


Sosyal Medya Fenomenleri Katar'da Buluşacak
Sosyal Medya Fenomenleri Katar'da Buluşacak Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 10:35
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Sosyal medya fenomenlerinin son dönemlerde giderek dikkat çekmesi sonucunda etkinlikler arka arkaya düzenlenmeye başladı. sosyal medya fenomenleri Katar'da düzenlenecek bir etkinlikte bir araya gelecekler.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren dijital içerik yaratıcıları, blog yazarları ve sosyal medya fenomenlerini bir araya getiren INFLOW’un yeni etkinliği, Katar’ın başkenti Doha’da düzenleniyor. 25 - 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek INFLOW Katar Summit’e, Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu Shay Mitchell ve reality şovlarıyla Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran Abdel Aziz kardeşler gibi ünlü isimler katılacak.

Dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı influencer etkinliklerine imza atan INFLOW, yeni zirvesini Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştiriyor. 

25 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek INFLOW Katar Summit’te, tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. 60 farklı hesabı yöneten isimler arasında Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu Shay Mitchell, reality şovlarıyla Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran Alice, Nadine ve Farah Abdel Aziz kardeşler gibi isimler yer alıyor. 

Instagram hesaplarındaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Pelin Akil Altan - Anıl Altan çifti, reklam çekimlerinden outdoor lifestyle fotoğrafçılığa geçen Ahmet Erdem ve kendi deyimiyle sokak fotoğrafçılığı yapan bağımsız foto muhabiri Mustafa Seven ise etkinliğe Türkiye’den katılacak isimler arasında bulunuyor. Etkinlikte yer alan influencer’lar, sosyal medya ve blog hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile tüm dünyada toplam 80 milyon takipçiyle erişim sağlıyor.

INFLOW Katar Summit zirvesinin sponsorları ise Qatar Tourism Authority, Qatar Airways, The Ritz-Carlton Doha, Shangri-La Hotel Doha, beIN, TRT World, Traccs ve Snipperwall olarak sıralanıyor.

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