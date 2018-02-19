Maktek 1. Altın Pergel Yarışması Eleman Sorununu Çözecek

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışması olarak düzenlenen ‘MAKTEK 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım’ yarışmasında başvurular 16 Mart’ta son bulacak. Türkiye’deki meslek liselerindeki 10.11 ve 12. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma, Türkiye’deki nitelikli eleman sorununa çare olacak.

Türkiye’deki ‘nitelikli eleman’ sorununa çözüm bulunması amacıyla hayata geçirilen Maktek 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım yarışmasında başvurular devam ediyor.

Yarışma ile meslek lisesi öğrencileri, Türkiye’de eğitim amaçlı kullanılacak olan CNC tezgahını tasarlamak için kıyasıya mücadele edecek. Türkiye’deki meslek liselerinde yer alan 10.11 ve 12. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma için başvurular 16 Mart tarihine kadar sürecek. Yarışmanın sonuçları ise MAKTEK Avrasya 20118 Fuarı’nda açıklanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, yarışmanın Türkiye’ye ve sektöre büyük katlılar sağlayacağının altını çizdi.

Amaç Öğrencilerin Birikim Kazanması

Sanayide alınan en büyük şikayetin ‘meslek lisesi öğrencilerin sanayinin isteklerine uygun olmaması’ olduğunu söyleyen Aydoğdu şu bilgileri verdi: “Biz bu soruna bir nebze çare olabilmek için okullarımızın araştırma geliştirme öğrenme becerilerini geliştirmek ve tasarım konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yarışmada amaç kazanmak değil, anlaşma yaptığımız sponsorların finale kalan 10 okula ücretsiz olarak vereceği iş istasyonu, üç boyutlu katı modelleme programı ve eğitimi ve en önemlisi 6 ay boyunca sürecek mentörlük desteği ile gelişimlerini tamamlamaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin liderliği ile oluşacak gruplarda onların desteği ve yönlendirmesi çok büyük önem taşıyor. Yarışma süresince TİAD ve Tezmaksan Akademi de öğretmenlerimizin gerekli gördüğü konularda yine eğitim verecek olup, her konuda destek vermeye hazır olacaktır.