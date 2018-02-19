Borsa Yeni Haftaya 117 Binin Üzerinde Başladı
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Borsa Yeni Haftaya 117 Binin Üzerinde Başladı


Borsa Yeni Haftaya 117 Binin Üzerinde Başladı
Borsa Yeni Haftaya 117 Binin Üzerinde Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 19-02-2018 Saat: 10:44
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Haftaya 117 Binin Üzerinde Başladı

Borsa İstanbul yeni haftaya iyi başladı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,48’lik artış kaydetti.

Borsa İstanbul yeni haftaya iyi başladı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,48’lik artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ilk işlemleri için açtı. BIST 100 endeksi açılışı yüzde 0,48’lik artışla yaptı. Endeks değeri 19 Şubat Pazartesi gününde 563,72 puan arttı. BIST 100 endeksinin açılış puanı ise 117.074,69 oldu.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,79’luk artışa ev sahipliği yaptı. Holding endeksi ise değerini yüzde 0,34 artırdı.

Borsada yer alan sektörel endekslerden haftanın en iyi başlangıcını madencilik yaptı. Endeks değeri bugünün açılışında yüzde 1,03 oranından değerlendi. Sektör endeksleri incelendiğinde bugünün en çok kaybettireni spor oldu. Endeks haftanın ilk işlem gününün açılışında yüzde 0,25 geriledi.

BIST 100’de Son Gelişmeler ve Değişim…

BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününde yükseliş yönlü hareketler sergiledi. Endeks değerinin artmasını küresel piyasalardaki yüksek risk iştahı tetikledi. Bunun yanında dövizdeki fiyat düşüşleri de BIST 100 endeksinin değer kazanmasını beraberinde getirdi. Endeks Cuma günü 117 bin 517,62 puan seviyelerine kadar tırmandı. Bu puanın görülmesi kar satışlarının artmasını sağladı. Değerdeki artışın bir kısmı geri verilse de BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25’lik değer artışıyla tamamladı. Gün sonunda kayıt altına alınan endeks değeri 116 bin 510,97 oldu.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 teknik açıdan ele alındığında endeks 117 bin 700 noktasında direnç gösterecek. 115 bin puanlık sınırsa destek konumu olacak. Piyasalar bugün yurtiçi ve yurtdışından gelecek haberleri yakından takip edecek.

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