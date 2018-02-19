Herbalife En Çok Türkiye'de Büyüdü

Dünyanın önde gelen beslenme, kilo kontrolü ve kişisel bakım ürünleri üreticisi Herbalife Nutrition’ın Dünya Başkanı Des Walsh, Herbalife’ın Türkiye’deki 20. yılını İstanbul’da, 7 binin üzerinde üyenin katıldığı uluslararası bir etkinlikle kutladı.

“54 Pazar İçinde En Çok Büyüyen Açık Ara Türkiye Pazarı”

Herbalife Nutrition’ın Türkiye’de son 2 yılda yüzde 100 büyüdüğünü belirten Walsh, çarpıcı rakamlar paylaştı: “20 yılda Türkiye’de 80 kat büyüdük. Bu, olağanüstü bir orandır. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın içinde bulunduğu EMEA bölgesinde bulunan 54 pazar içinde “en çok büyüyen”, Türkiye pazarı oldu.

70 İlde 80 Bin Kişiye İş İmkânı

Toplantıda konuşan Herbalife Türkiye Genel Müdürü Kemal Ülgen de 20 yılda 5 milyon adetten fazla Formül 1 Shake satıldığının altını çizerken, 70 ilde 80 bin kişiye iş ve gelir imkânı sağlandığını sözlerine ekledi. Ülgen, “Biz bu pazarın en önemli oyuncularından biriyiz. Türkiye, bugün EMEA Bölgesi’ndeki ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor" dedi.

AR-GE’ye 72, Üretime 250 Milyon Dolar

Önceki yıl önerilen perakende satışlarda 7.1 milyar dolar ve net satışlarda 4.5 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük doğrudan satış firmalarından biri olan, dünya çapında 200'den fazla sporcu ve takımın sponsorluğunu yapan Herbalife Nutrition’ın 72 milyon dolarlık AR-GE yatırımı, tohumdan sofraya üretim sürecinde ise 250 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor. Şirketin 2015’te ABD’de açılan Winston-salem üretim tesisi 7 futbol sahası büyüklüğünde.

Dünyanın 3. Büyük Doğrudan Satış Firması

2016’da önerilen perakende satışlarda 7.1 milyar dolar ve net satışlarda 4.5 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın 3. büyük doğrudan satış firması olan Herbalife’ın Türkiye’deki bağımsız üye sayısı 80 binin üzerinde. Öğün yerine geçen besleyici Formül 1 shake’leriyle öne çıkan markanın gün geçtikçe genişleyen ürün portföyünde sporcu beslenmesi ürünleri, atıştırmalık protein barlar, kişiye özel vitamin & mineral tabletler bulunuyor.

Herbalife’ın Benzersiz İş Modeli

Ocak 2010’dan bu yana başkanlık görevini sürdüren Walsh, dünyada ve Türkiye’de artan yaşlanan nüfus, işsizlik ve obezite sorunlarına da değindi ve “Herbalife bu 3 sorunun tam kesişim noktasında, çözümün bir parçası olabilmek adına ürünleri ve sunduğu iş modeli ile yer alıyor. Herbalife olarak hem ürünlerimiz hem de sunduğumuz iş modeli ile içinde bulunduğumuz toplumun ve insanların hayatlarını olumlu biçimde değiştirebilmelerini desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

200’den Fazla Takım, Sporcu ve Etkinliğin Sponsoru

Sağlıklı bir yaşam için sporun olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Walsh, dünyanın önde gelen beslenme ürünleri üreticisi olarak spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini; Cristiano Ronaldo, LA Galaxy ve diğer pek çok şampiyon sporcunun da içinde bulunduğu 200’den fazla dünya çapında sporcu, takım ve etkinliğin sponsorluğunu yaptıklarını belirtti. Türkiye’de Basketbol Süper Ligi Resmi Beslenme sponsoru olarak 2015 yılından bu yana sporun, sporcunun ve aktif yaşamın destekçisi olan Herbalife, 2013’ten bu yana kendi yaş grubunda Türkiye Şampiyonu olan Ironman Triatlet İpek Onaran'ın da ana sponsoru.

Türkiye’de Sporcu Gıdaları Pazarı 225 Milyon TL’yi Bulacak

Herbalife Nutrition tarafından paylaşılan diğer rakamlar şöyle: