19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu

Altın alacak yatırımcı güne altın fiyatlarını araştırarak başladı. Gram altın haftanın ilk gününde kaç lira oldu?

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira Oldu?

Altın yatırımı yapmayı düşünenler piyasaların işleme başlamasıyla birlikte altın fiyatlarını incelemeye başladı. Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden oldu. Yatırımcı gram altına yoğunlaşırken, hediye olarak altın alacaklar çeyrek altın kaç lira oldu sorusunun peşine düştü. Çeyrek altın geçen hafta son dört haftanın en yüksek seviyelerini gördü. Bunun yanında altındaki fiyat artışı gram altını da son haftaların zirvesine taşıdı. Fiyatlardaki artış bugünde devam etti. Altın piyasasını dolardaki düşüş hareketlendirdi. Fiyatların artmasına rağmen piyasada alış yönlü seyrin yoğunluk kazandığı dikkatlerden kaçmadı.

Altın fiyatlarının kalbinin attığı Kapalıçarşı yeni hafta fiyatlarını belirlemek için kapılarını açtı. Yatırımcılar bugün Kapalıçarşı fiyatlarının yukarı yönlü seyrine tanıklık etti. Peki, Kapalıçarşı’da gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın haftaya nasıl başladı? Cumhuriyet altını satış fiyatı kaça yükseldi? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizde…

19 Şubat Pazartesi Gram Altın Kaç Lira?

Gram altın 4 haftanın zirvesini test ettikten sonra yeni haftaya alışta 162,50 liradan başladı. Gram altını bugün satışta 162,56 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın alışta 260,05 liradan işleme dahil edildi. Satış fiyatı şu sıralarda 266,51 liradan devam ediyor.

Yarım altın yatırımcısı Kapalıçarşı fiyatının alış işlemlerinde 520,03 lira olduğunu gözden kaçırmadı. Yarım altının satış fiyatı ise 533,03 lira ile güne başladı.

Cumhuriyet Altını Güncel Fiyat!

Cumhuriyet altını bugünkü açılışta alış yönlü işlemlerde bin 76 lira 94 kuruş seviyesinde kendini gösterdi. Satış fiyatı ise bin 93 lira 32 kuruştan devam ediyor.

Tam ziynetse bugün alışta bin 39 lira 32 kuruşken, satışta bin 72 lira 58 kuruş oldu.