Finans Sektörü Yapay Zeka Teknolojisini Kullanacak

Bu yıl ilk defa düzenlenen "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi" önde gelen şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra akademisyen, girişimci, sanayici gibi birçok teknoloji ve yapay zeka meraklısının katılımıyla gerçekleşti. Dünya ve Türkiye'deki yapay zeka girişimleri ve etik konusundaki tartışmaların da gündeme geldiği zirvede, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı da yapay zeka uygulamalarını sigorta ve finans sektörü açısından değerlendirdi. Abacı sözlerine dünyada ve Türkiye’de yapay zekanın gelişimini değerlendirerek başladı. Bu alanda yaşanan hızlı gelişmenin sigorta sektörüne de yansıdığını belirten Abacı, “Yapay Zeka teknolojilerini bir şekilde müşteriye daha iyi hizmet verebilmek için kullanabilen ﬁnans şirketleri diğerlerinden ayrışacak” dedi.

Sektörde Öncü Uygulamalar

Anadolu Sigorta’nın yapay zeka konusundaki öncü çalışmalarına değinen Mehmet Abacı, şu bilgileri verdi: “Müşterilerimize daha iyi bir hasar deneyimi sunmak için 2017 yılında bir Yapay Zeka uygulaması geliştirdik. İnsanlar bir tıkla bankacılık işlemlerini, sigortacılık işlemlerini ve hasar süreçlerini yönetmek istiyor. Buradan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız üzerinden hasar faturasını ve IBAN bilgisini paylaşan müşterilerimize anında ödeme yapabiliyoruz. Müşterilerimiz gönder tuşuna bastıktan en geç 5 saniye sonra hasar ihbarını alıyoruz, gönderdiği faturayı AI teknolojileri ile analiz ediyoruz, ödemeyi API aracılığı ile banka hesabına yatırıyoruz ve hasar dosyasını da kapatıyoruz. Yani süreç müşterimizin gönder tuşuna basması ile başlıyor ve bitiyor. Bu işlemleri de en geç 5 saniyede tamamlıyoruz. Bu uygulamaya biz TURBOJET dedik. Tüm bu özellikleri ile uygulamamız Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyor.”

Yapay Zekaya Yatırıma Devam

Yapay zeka konusunda Anadolu Sigorta’nın çalışmalarına devam edeceğini belirten Abacı, mevcut sistemleri geliştirmeyi sürdürdüklerini de söyledi. Abacı Anadolu Sigorta’nın bu konuda gelecek dönem çalışmalarını şöyle anlattı: “Yenilikçi uygulamalar alanında son dönemde en dikkat çeken uygulamamız robotumuz AS’LI oldu. AS’LI, acentelerimizin yenileme dönemi gelmiş kaskolarını tespit ediyor, bunlar için teklif hazırlıyor, bu projeler onaylanırsa, ilgili kişiler tarafından poliçelendiriliyor. AS’LI’nın yakında çok daha tecrübeli, akıllı ve daha kompleks süreçleri de yapabilir hale geleceğini düşünüyorum. Chatbots alanında da çok hızlı gelişmeler var ve başarılı Türkçe Chatbots’lar görmeye başladık. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. 2018 yılında biz de CHATBOT konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Ayrıca TURBOJET uygulamamızın hasar süreçlerimizde kullanımını daha çok yaygınlaştıracağız. Böylece müşterilerimize hasar anında yaşattığımız müşteri deneyimini iyileştirirken operasyonlarımızı daha az insan ile yapabilir hale geleceğiz.”