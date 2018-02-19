Vietnam Yerli Otomobil İçin Ferrari’nin Tasarımcısıyla Anlaştı

Yerli otomobil üretme hayaline düşen Vietnam, bu hayali Ferrari tasarımcısıyla gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Sedan ve SUV’da İtalyan İmzası Olacak

Türkiye yerli otomobil üretmek için olağanüstü bir çaba harcarken, Vietnam’da konuyla ilgili önemli bir adım attı. Sedan ve SUV segmenti için harekete geçen ülke, İtalyan tasarım stüdyosuyla masaya oturdu.

Pininfarina İle Anlaşma Sağlandı

Vietnam yerli otomobil projesi üzerinde aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda ülke sektörün en iyi tasarımlarına imza atan Pininfarina adlı şirketle anlaştı. Alınan bilgilere göre kontrat imzalandı. Pininfarina bilindiği üzere spor ve lüks otomobilde dünya devi olan Ferrari’nin tasarımlarını hazırlamıştı.

Vietnam’ın yerli otomobil projesini ülkenin en büyük üreticilerinden olan VinFast üstlendi. VinFast yerli otomobil için iki farklı segment üzerinde çalışacağını duyurdu. Bunlardan birinin SUV diğerininse sedan olduğu kaydedildi. Bu kapsamda İtalyan tasarım stüdyosu ile tasarım anlaşmasına varıldı.

2025 Yılı Üretimi 500 Bin Adet

Vietnamlı otomobil devi proje çalışmalarına önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hız verecek. Üretim 2025 yılında ciddi şekilde artacak. Yıllık üretimde belirlenen hedefse 500 bin olarak ilan edildi. Şirketin ilk parti üretim hedefi ise 100 bin ile 200 bin adet olarak belirlendi.

VinFast, yerli otomobil üretiminin yapılacağı fabrikanın inşaatına ise geçen yılın Eylülünde başladı. projenin ülkeye maliyeti 1 milyar dolarla 1 buçuk milyar dolar arasında olması öngörüldü.

İtalyan Harikası Tasarımların İlk Adresi

Pininfarina ise sektörde İtalyan tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Otomobil tasarımında İtalyan imzasının kalitesini ve farkını ortaya koyuyor. Şirket 1930 yılında kurulmuş olsa da, asıl ün Ferrari ve Lambhorgini’nin tasarımlarıyla birlikte geldi.