Madame Tussauds Ödüle Layık Görüldü
Advert Advert Advert

Madame Tussauds Ödüle Layık Görüldü


Madame Tussauds Ödüle Layık Görüldü
Madame Tussauds Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 11:16
Anasayfa Şirketler Madame Tussauds Ödüle Layık Görüldü

Madame Tussauds İstanbul yeni bir ödüle layık görüldü. Shining Star Awards tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 'en başarılı kapalı eğlence merkezi' olarak belirlendi.

Madame Tussauds İstanbul, bu yıl 5. kez düzenlenen Shining Star Awards’ta “En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” dalında ödüle layık görüldü. 2 Şubat’ta gerçekleşen etkinlikte Madame Tussauds’nun ödülü Madame Tussauds İstanbul Stüdyo Müdürü Aslı Canan Yılmazsoy’a takdim edildi.

Türkiye’de eğlence etkinlik ve rekreasyon sektörlerinin ilk ve tek yarışması olan Shining Star Awards, 2 Şubat akşamı Crowne Plaza’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 2016 yılı Kasım ayında İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera Binası’nda hizmet vermeye başlayan Madame Tussauds İstanbul, bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde “En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi” dalında ödüle layık görüldü.

Madame Tussauds İstanbul Stüdyo Müdürü Aslı Canan Yılmazsoy kısa sürede elde edilen başarının bir göstergesi olan ödülle ilgili yaptığı açıklamada “250 yıllık bir tarihe sahip Madame Tussauds, İstanbul’da 2016 yılında hizmete girdi. Tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarından ünlü isimlerin figürlerinin sergilendiği balmumu heykel müzemiz o tarihten bu yana büyük ilgi gördü. Bu ödül, bize gösterilen bu ilginin somut bir kanıtıdır. Her yıl birkaç yeni figür ile gelişimini sürdüren Madame Tussauds İstanbul olarak ziyaretçilerimize interaktif eğlencenin kapılarını aralamaya devam edeceğiz” dedi.

Her yıl sektör profesyonelleri ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gören Shining Star Awards’a bu yıl 15 kategori için toplam 116 aday başvurmuştu

madame tussauds ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu