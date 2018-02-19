İlaç Fiyatları Neden Artıyor? İşte Yanıtı…

İlaç fiyatlarının sürekli artması vatandaşın tepkisine neden oldu. Peki, ilaç fiyatları neden sürekli arttı? İşte cevabı…

Yerli üreticinin Yerine ABD ve Avrupalı Firmalar Geldi

İlaç fiyatlarının zamlanmasının altında yatan neden belli oldu. Fiyat krizinin yaşanmasında yerli ilaç üreticilerinin kapısına vurulan kilit ana neden olarak ifade edildi. Bunların yerine gelen ABD ve Avrupalı ilaç üreticileri iç pazardaki hâkimiyetini artırdı. Buda ilaç fiyatlarının artmasını kaçınılmaz kıldı.

İlaç Üretiminde Beklenen Olmadı!

Bilindiği üzere Türkiye son yıllarda savunmadan sanayiye birçok alanda büyük atılımlar yaptı. Fakat ilaç üretimi konusunda aynı performansı sergileyemedi. Yerli üreticilerin bir kısmı kapandı. Bu firmaların yerini ise başta ABD’li ilaç üreticisi firmalar aldı. Bunun yanında diğer Avrupalı ülkelerde Türkiye’deki bu açığı fırsata dönüştürerek, iç pazara hakim konuma yükseldi.

Yıllık İlaç Masrafımız 25 Milyar Lira

Türkiye’nin yıllık ilaç masrafı 25 milyar lira gibi dev bir boyuta ulaşırken, ihtiyacın büyük kısmı ithalatla karşılanıyor. Bu kapsamda en fazla kullanılan ilaçlar dikkate alındığında Türkiye 100 kalem ilacın 95 tanesini ithal ediyor. 95 kalem ilacın yıllık faturası ise 7 milyar lirayı buluyor.

Bürokratik Engeller Yerli Firmaları Olumsuz Etkiliyor

Yerli ilaç üreticilerinin kapanma nedeni ise bürokratik engeller olarak ifade ediliyor. Bazı firmalar tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışırken, daha fazla direnemeyen firmalar ya üretim merkezlerinin kapısına kilit vuruyor veya fason üretime geçiyor. İlaç üreticileri Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından hayata geçirilen uygulamaları ise tepkiyle karşılıyor. Son durumda en fazla zararı gören yine son tüketici olan hastalar oluyor.