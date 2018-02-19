Otomotiv Sektörünün Nabzı İstanbul'da Atacak

Türkiye ekonomisinin son 12 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin yıldızları, 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta buluşacak. Frankfurt ve Shanghai’dan sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 3. fuarı olan Automechanika Istanbul, dünyanın dört bir yanından gelen otomotiv endüstrisi profesyonellerini bu yıl da Türkiye’de bir araya getirecek.

2017 yılını 28,5 milyar dolar ihracatla kapatarak ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük buluşma platformu Automechanika İstanbul fuarına hazırlanıyor. 2018 yılında yeni modeller, fabrika modernizasyonu ve hatların iyileşmesi için 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan sektör, yeni ürünlerini otomotiv endüstrisinin öncü fuarı Automechanika Istanbul’da sergileyecek.

Geçtiğimiz yıl toplam otomotiv üretiminde yaşanan yüzde 13’lük artışla birlikte ihracatın arttığına ve Türk otomotiv sektörünün önemli bir dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Otomotiv sektörü sağladığı yüksek istihdam oranı ve yüksek büyüme hızıyla Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden sektör, yakın zamanda yerli otomobil üretmeye hazırlanıyor. Uluslararası rekabette güçlü bir platform sunmanın gururunu yaşadığımız Türk otomotiv sektörünün bu atılımını çok olumlu buluyoruz ve otomotiv sektörünün tüm bileşenlerini Türkiye'nin lider otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika Istanbul’a bekliyoruz.”

Automechanika Istanbul’da geçtiğimiz yıl toplam bin 200’ün üzerinde katılımcının dünyanın dört bir köşesinden gelen 44 bin ziyaretçi ile buluştuğunu belirten Messe Frankfurt Türkiye Genel Müdürü Tayfun Yardım ise şunları belirtti:

“Ulusal ve uluslararası tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirdiğimiz Automechanika Istanbul, Türkiye ekonomisinin asıl yıldızı olan KOBİ'ler için de pazara giriş konusunda önemli bir fırsat. Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi burada ağırlayacağız. Dünyanın dört bir yanında 14 fuar gerçekleştiren Automechanika markasının gücüyle, Türk otomotiv endüstrisine değer katmaya devam edeceğiz.”

Otomotive Dair Herşey Bu Fuarda

Tüm Otomotiv ve yan sektörlerinin derneklerinin de destek verdiği Automechanika Istanbul, yedek parça ve sistemlerin yanı sıra birbirinden farklı ürün grupları için oluşturduğu özel sergi alanlarıyla otomotive dair herşeyi tek bir çatı altında bir araya getirecek. Bakım ve Onarım, Madeni Yağ, Akü, Araç Yıkama ve Yenileme, Aksesuar ve Tuning ve Reifen Eş Zamanlı Fuar kapsamında lastik ve jant ürün grupları ziyaretçilerle buluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri Alanı bu yıl da mobilite ve geleceğin teknolojileri konusunda son teknoloji konsept, ve ürünlerin sergileneceği bir buluşma noktası olacak. Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi ve alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergileyecek.

Automechanika Istanbul’da ayrıca Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle Alım Heyeti Programı düzenlenecek. Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satın almacı heyetler fuarda ağılanırken, katılımcı firmalar uluslararası alıcılarla bir araya gelerek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.