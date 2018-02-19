Hometech Bilgisayar Pazarı Hakkında Konuştu

Türkiye’nin tercih edilen bilgisayar markası Hometech, uluslararası iş ortakları ve dünyanın en büyük üreticilerini bir araya getiren Microsoft Linc etkinliğine katılarak Türkiye pazarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Monaco’da düzenlenen etkinlikte dünyanın en büyük bilgisayar cihaz ve ekipman üreticileriyle, tedarikçileri bir araya geldi. Bilişim teknolojilerinde gelecek trendlerinin değerlendirildiği toplantılarda dünyada olduğu gibi Türkiye pazarını da modern bilgisayarların büyüteceği vurgulandı.

Bilişim sektöründe dünyanın en büyük orijinal cihaz ve ekipman üreticileri, tedarikçiler ve iş ortaklarını bir araya getiren uluslararası Microsoft Linc etkinliği, Monaco’da gerçekleşti.

Dünyadan birçok önemli üretici markanın katıldığı etkinlikte son dönemde Türkiye’de giriş seviyesi modern dizüstü bilgisayarlarla pazar payını gittikçe artıran Hometech firması da yer aldı.

EMEA bölgesinde yer alan birçok ülkeden üreticilerle ağırlıklı olarak Çin’den katılan tedarikçilerin bir araya geldiği etkinlikte ürün ve ekipman demoları paylaşıldı; fiyat ve cihaz karşılaştırmaları yapılırken, geleceğe yönelik trendler de masaya yatırıldı.

Etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen konferanslarda 2017 itibariyle dünyada yaklaşık 270 milyon adete ulaşan PC pazarının büyümesi için pazarda yer alan giriş seviyesi modern bilgisayarların önemli bir fırsat oluşturduğu belirtildi.

Dünyada İngiltere, Avustralya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yaklaşık yüzde 15 civarında olan giriş seviyesi modern bilgisayar penetrasyonunun Türkiye’de henüz yüzde 5 seviyesinde olduğuna işaret eden Hometech CEO’su Emir Aral, Türkiye’de bu penetrasyonu artıracak önemli bir potansiyel olduğunu ifade ederek, şirket olarak bu konuya odaklandıklarını söyledi.

Hometech, her bütçeye uygun, kaliteli ve modern giriş seviyesi bilgisayarların hanelere girerek teknoloji seferberliğine ve dijital dönüşüme katkıda bulunacağını ve aynı zamanda ekonomik verimliliği de artıracağını belirtirken, bu doğrultuda iş ortakları ile projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Alması kolay, kullanması kolay sloganıyla” giriş seviyesi modern bilgisayarlar ile tüketiciye ulaşan ve 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye’de pazar payını iki kat artıran Hometech, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve tüketici tercihlerini dikkate alarak pazardaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor