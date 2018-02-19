Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Kripto para birimlerindeki düşüş eğilimi kendini son 24 saatlik dilimde de hissettirdi. Piyasanın işlem hacmindeki gerileme yüzde 2,86’ya ulaştı.

Sanal Paraların Hacmi Küçülmeyi Sürdürdü!

Kripto para piyasasına yönelik çıkan olumsuz haberler, piyasada işlem gören para birimlerinin düşüşüne neden oldu. Piyasada işlem gören en büyük 5 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişim, birkaç günlük değer artışı sonrasında yeniden düşüş yönlü oldu. Piyasanın işlem hacmi son bir günde yüzde 2,86 oranında geriledi.

Kripto para piyasasında işlem göre paraların sayısı bin 545 seviyesine yükseldi. Bu para birimleri 8 bin 944 piyasada işleme alınırken, piyasanın gözdesi olan ilk yüz birimde hissedilir bir gerileme kaydedildi. Ethereum’dan ayrılarak piyasaya giriş yapan Tether son 24 saatte değerini yüzde 0,52 oranında artırdı.

Sanal Para Dünyasında Geçen Son 24 Saat!

Bitcoin’deki değişimse yatırımcını üzecek türden oldu. Değerdeki kayıp 24 saate yüzde 1,40 oldu. Bir Bitcoin 10 bin 600 dolardan işleme alındı. Sanal para piyasasının en büyüğü toplamın yüzde 36,7’lik kısmının sahibi olmaya devam etti. İşlem hacmiyse geçen 24 saatte 23 milyar 300 milyar dolara geriledi.

Aynı zaman diliminde Ethereum düşüş yönlü hareket etti. Değerdeki azalış yüzde 3,09’ü gösterdi. Ripple yüzde 4,22’lik azalışa ev sahipliği yaptı. Bitcoin Cash’ın 24 saatlik değişimi de yüzde 0,81’lik değer kaybına işaret etti. Bunların yanında Litecoin de kayıplar kervanında yerini aldı. Azalış yüzde 3,29’u buldu.

Ethereum’un kurucusu sanal para yatırımcıları uyararak, “Kaybetmeyi göze alamıyorsanız, fazlasını ortaya koymayın” dedi.