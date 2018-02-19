Kayı Holding Yeni Yatırım Alanını Açıkladı

Coşkun Yılmaz tarafından 1991 yılında kurulan ve birçok alandaki yatırımlarıyla büyüyen Kayı Holding, sağlık sektöründeki hizmet noktalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp hizmeti vermeye başladı.

Faaliyet gösterdiği birçok alanda hayata geçirdiği öncü uygulamalarla fark yaratan Kayı Holding, sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz sene Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde nükleer tıp alanındaki ilk yatırımını gerçekleştiren şirket, son olarak Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bu alanda hizmet vermeye başladı.

Ayda 1200’ün Üzerinde Hastaya Hizmet

Kamu sektöründe radyoloji alanında en büyük yatırımcı ve işletmeci olan Kayı Medikal, Ankara’nın ilk ve tek göğüs hastanesinde kanser tanısında ve tedavisinde kullanılan Pet-Ct, Radyoterapi ve Gama Kamera cihazları ve 12 uzman personeliyle hastalara tam donanımlı bir tedavi imkânı sunuyor. Hastanenin Nükleer Tıp Bölümü’nde aylık 1200’ün üzerinde hastaya hizmet veren Kayı Medikal, bu yatırımı sayesinde nükleer tıp alanının gelişmesine de katkıda bulunuyor.

‘Ülkemizin Sağlık Sektörüne Önemli Bir Katkı Sağlıyoruz’

Kayı Medikal’in devlet ve üniversite hastanelerine hizmet veren en önemli firma olduğunu hatırlatan Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, “Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin ve tesislerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla holding bünyesinde 2011 senesinde Kayı Medikal’i kurduk. Şirketimiz radyoloji, radyoterapi, sterilizasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra nükleer tıp alanında da kendini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda tüm İç Anadolu Bölgesi’ne hizmet veren Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp alanında yatırım yaparak ülkemizin sağlık sektörüne önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Kayı Medikal önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek,” dedi.

‘2017’de 3 Milyonun Üzerinde Tetkik, Teşhis, 80.000’in Üzerinde Radyoterapi Tedavisi Yaptık’

Kayı Medikal olarak Türkiye’de 47 ayrı projede hizmet verdiklerini belirten Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz ise “Ülkemizin farklı şehirlerinde birçok farklı uzmanlık alanına sahip çalışanımızla büyümeye devam ediyoruz. Kayı Medikal, 2017 yılı itibariyle, toplam 47 ayrı projede, 97 sistemle yılda 3 milyon üzeri tetkik, teşhis, 80 bin üzeri seans radyoterapi tedavisi yaptı. Amacımız halk sağlığı konusunda değer yaratan hizmetler sunarak, sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığımız yatırımı önemli bir adım olarak görüyoruz,” dedi.

Nükleer Tıp Nedir?

Nükleer tıp, güvenli ve ağrısız bir şekilde vücudun herhangi bir bölgesinin görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisini sağlayan bir tıp branşıdır. Nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapısı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.