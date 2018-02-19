Meal Box Yeni Yatırımlarını Açıkladı
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Meal Box Yeni Yatırımlarını Açıkladı


Meal Box Yeni Yatırımlarını Açıkladı
Meal Box Yeni Yatırımlarını Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 12:15
Anasayfa Şirketler Meal Box Yeni Yatırımlarını Açıkladı

FoodTech girişimi olarak anılan ve son yıllarda giderek dikkat çekerken Meal Box sistemi yeni yatırımları ile dikkat çekti.

Kapıya yemek servisini yeni nesil teknolojilerle buluşturarak, FoodTech alanında öncü olan Meal Box, Hasan Aslanoba'dan aldığı 500 bin dolarlık yeni yatırımla toplam yatırımını 5 milyon dolara yükseltti.

Türkiye'nin ilk FoodTech girişimlerinden biri olarak Nisan 2014'te kurulan Meal Box, 2017 sonunda Hasan Aslanoba'dan aldığı 500 bin dolarlık yatırım ile birlikte bugüne kadar aldığı doğrudan sermaye yatırım tutarını 5 milyon dolara çıkardı. "Bugün ne yesek?" sorununu her gün yaşayan küçük ofislere taze, sağlıklı ve lezzetli öğünler sunarak son iki yılda hızla büyüyen Meal Box, aldığı yatırımla kendi ürün ve teknolojilerini geliştirerek hizmet kalitesini artırmayı planlıyor.

Aldıkları yatırımın yeni abonelik modellerini test etmek için kendilerine önemli bir fırsat sunduğuna değinen Meal Box CEO'su Murat Demirhan, "2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sonucunda 'yemek aboneliği' modelinde geçiş yaptık. Bu sayede 2018 başı itibarıyla yaklaşık 2.500 aboneye ulaştık. Bu yeni yatırım bizim için mevcut hizmet modelimizde ürün ve servis kalitesini artırmak için fırsat sunarken, yeni iş modellerini değerlendirmek için de oyun alanı bırakıyor," diye konuştu. 500 bin dolarlık yatırımı bir 'ara yatırım' olarak değerlendiren Demirhan, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon doların üzerinde büyük bir yatırım turu planladıklarını sözlerine ekledi.

Yemek abone sayısını 2017 yılı içinde 400'den 2.500'e çıkaran Meal Box, aynı yıl içinde Meal Box Fit markasıyla diyet beslenme alanında yenilikçi ve zahmetsiz bir çözüm geliştirdi. Küçük ve orta ölçekli ofislere abonelik modeliyle hizmet veren FoodTech girişimi, her gün değişen ve dört çeşit yemek içeren taze, sağlıklı ve lezzetli menülerini üçüncü partilerle iş birliği yapan özgün dağıtım modeliyle İstanbul'un her yerine vaktinde ulaştırıyor.

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