Nasa'dan Uzay Uçağı Üretimi İçin Tarihli Açıklama
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Nasa'dan Uzay Uçağı Üretimi İçin Tarihli Açıklama


Nasa'dan Uzay Uçağı Üretimi İçin Tarihli Açıklama
Nasa'dan Uzay Uçağı Üretimi İçin Tarihli Açıklama Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 12:19
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Nasa Dream Chaser tarafından bir süredir yapımı planlanan uzay uçağı için sonunda tarih verildi. İlk kalkış tarihi 2020 olarak belirlendi.

SPARKS, Nev., 19 Şubat 2018 – Sierra Nevada Corporation (SNC), Dream Chaser uzay uçağının ilk misyonu için NASA'dan devam etme izni aldığını duyurdu. 2020 yılının sonlarına doğru fırlatılması beklenen uzay uçağı Ticari Yeniden Hizmet Sözleşmeleri 2 (CRS2) kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna kargo ikmali sağlayacak.

“SNC, NASA'nın onayladığı kritik tasarım aşamalarını başarıyla tamamlamaya devam ediyor. İlk fırlatma için bir zaman programı belirlemiş olmamız bizim için çok önemli bir adım.” diyen SNC’nin sahibi ve CEO’su Fatih Özmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekibimiz bu aşamaya ulaşmak için çok çalıştı ve NASA için bu misyonumuzu yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz.”

Dream Chaser’ın Öne Çıkan Özellikleri :

  • 5,500 kg’ye kadar (12,125 lb) basınçlı ve basınçsız malzeme ve bilimsel araştırma kapasitesine sahip
  • Uzay istasyonuna uzun süre entegre kalabilmesi sayesinde kargo transferi ve bilimsel araştırma yapabilme kolaylığı
  • Bilim adamlarının anlık olarak komut gönderip data alabilmelerini sağlayan uçan laboratuvar
  • Tahrikli taşıma kapasitesi sayesinde bilimsel deneyler uçuş sırasında da düzenli olarak çalışıyor
  • Basınçlı kabinden önemli bilimsel sonuçlar sağlanıyor (mürettebatlı veya otonom)
  • Basınçsız kargo ve deneyler uzay istasyonuna ya da uzay istasyonundan robotik işlemler yoluyla transfer ediliyor
  • 2000 kilogramlık kargoyu NASA Kennedy Uzay Merkezi (KSC) Mekik İniş Tesisine (SLF) ulaştırarak data bütünlüğünü maksimuma çıkarıyor.

SNC’nin sahibi ve başkanı Eren Özmen: ‘NASA’dan Dream Chaser uzay aracının ilk uçusu için “Devam Etme İzni’ni almak ben ve Fatih ile birlikte tüm SNC ailesi için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Uzay sistemleri, havacılık, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) sahibi Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, şirketi 1994 yılında satın aldı. Eren ve Fatih Özmen’in stratejik liderlik hamleleri sayesinde SNC, 20 kişilik küçük bir şirketten ABD hükümetinin en iyi yüklenici şirketlerinden birine dönüştü. Bugün SNC, ABD’nin 19 eyaletinde, İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye'de, 3.500 çalışanıyla hizmet veriyor.

2008’de SpaceDev’in satın alınmasının ardından Eren ve Fatih Özmen, Dream Chaser’ın geliştirilmesi için şahsi olarak ciddi finansal yatırımlarda bulundu. Şirket, Kasım 2017’de de Dream Chaser’ın California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne otonom inişi ile başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Amerika'nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde tamamlamıştı.

nasa ekonomi haber basın bülteni
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