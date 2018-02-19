Doğum Yardımları 2,5 Yılda 1,2 Milyar Lirayı Aştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğum yardımı ödemelerinde son 2,5 senede binlerce aileye yardım etti.

Doğum Yardımı Aileleri Rahatlattı

Doğum yardımı uygulamasını hayata geçiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geçen iki buçuk yıl baz alındığında toplamı üç milyonun üzerinde olan bebek için yardım eli uzattı. Ailelere verilen yardım ödemeleri bu yılda devam ederken, geçen son iki buçuk senelik dilimde ulaşılan bebek sayısı üç milyonu aştı.

Doğum yardımı uygulaması Türkiye’de 2015 yılının mayısında hayata geçirildi. Uygulamanın ilk hedefi ülkemizin sahip olduğu dinamik nüfus olarak belirlendi. Bu kapsamda verilen destek ailelerin çocuk sahibi olmasına, ailelerin daha güçlü bağlarla bağlanmasına imkan verdi. Doğum yapan her anneye sağlanan doğum yardımı sayısı ise gün geçtikçe daha yaygın olarak uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor.

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kapsamda "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla işe başladı. Uygulama çerçevesinde T.C. vatandaşı olan Türkiye’de veya yurtdışında doğan bebeklerin ailelerine ulaşıldı. Bunun yanında mavi kart sahipleri de devlet desteğinden yararlanma imkanı yakaladı. Doğum yapacak anneler devlet desteğinden yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili birimlerine başvuru yaparak, devlet desteğini arkalarında hissetti.

Başvuru neticesinde anneler ilk bebekleri için devletten 300 liralık destek ödemesi almayı hak etti. İkinci doğumunu yapan annelere sağlanan yardım 400 lira üzerinden uygulandı. Üçüncü çocuğunu canlı olarak doğuran ve daha fazla çocuğa sahip olan annelerse 600 liralık destekle kendilerini daha güvende hissetti.

Buna göre doğum yardımları uygulamasının başladığı günden geçen yılın sonuna kadar verilen destek 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira gibi dev bir boyuta taşındı. Bu yardımlar toplamı üç milyon 77 bin 206 bebek için verildi. Desteklerden yararlanan anne sayısı iki milyon 849 bin 369 kişi olarak belirlendi.