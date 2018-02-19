Letonya’daki Kriz Derinleşiyor
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Letonya’daki Kriz Derinleşiyor


Letonya’daki Kriz Derinleşiyor
Letonya’daki Kriz Derinleşiyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 19-02-2018 Saat: 12:42
Anasayfa Eko Gündem Letonya’daki Kriz Derinleşiyor

Letonya’daki kriz ülkenin en büyük bankasını etkisi altına aldı. Fırtına öncesi sessizlik Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamasıyla bozuldu.

Letonya’daki kriz ülkenin en büyük bankasını etkisi altına aldı. Fırtına öncesi sessizlik Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamasıyla bozuldu.

ABLV’nin Tüm İşlemleri Geçici Olarak Askıya Alındı

Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan flaş açıklama küresel piyasalarda ses getirdi. Buna göre kısa adı ECB olan Avrupa Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası olarak gösterilen ABLV’nin bütün işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası bu kapsamda adı kara para aklamaya karışan, iddialar ardından ekonomisi ciddi anlamda kötüleşen Letonya için son dakika bir karar aldı. Sektörün en büyüğü olarak gösterilen ABLV’ya yönelik kararının moratoryum olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore’ye Mali Destek İddiası!

Ülkenin ekonomik göstergelerinin dibe vurmasında ABD Hazine Bakanlığı’nın girişimi de etkili olmuştu. Bakanlık Letonya’da faaliyet gösteren ABLV’nin K. Kore’ye mali destek olduğunu ifade ederek, bankaya bazı yaptırımların uygulanmasını istemişti.

Ülkedeki kriz geçen hafta sonu ise tavan yaptı. Ülkenin Merkez Bankası başkanı ile Avrupa Merkez Bankası’nın yönetim konseyi üyesi olan Ilmars Rimsevics, yolsuzlukla mücadele ekiplerinin gözaltı sürecine girmişti.

Başbakan Açıklama Yaptı! “Yolsuzlukla Mücadele Ajansına Güvenimiz Tam”

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesinin gözaltı sürecinin başlaması sonrasında, ülkenin başbakanı açıklama yapmış, Letonya Merkez Bankasının üzerinde taşıdığı tüm sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getireceğinin altını çizmişti. Başbakan Maris Kucinskis açıklamasında gelişmelerin ekonomik sistemde herhangi bir soruna neden olmadığına da vurgu yaptı.

Kucinskis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadelenin devam edeceğine, ajans tarafından yapılan çalışmalara güvendiğine dikkat çekerek, kamuya ait kurum ve kuruluşlara bir müdahalenin söz konusu olmayacağını da tekrarladı. 

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