Japonya 10 Litrenin 7’sini Türkiye’de Aldı

Japonlar Türk domates suyunu sevdi. İthalatta ilk adresi Türkiye olarak belirleyen Japonya, ithal edilen her 10 litrenin 7 litresini Türk domates suyuyla karşıladı.

Domates Ve Domates Suyu İhracatı Yükselişte!

Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından kayıt altına alınan veriler, Türkiye’nin domates ve domates ürünlerindeki konumunu kanıtladı. Geçen yılın kayıtları incelendiğinde Türkiye’nin domates ihracatı ve domates suyu ihracatının arttığı, elde edilen gelirin milyon dolarları bulduğu, 55 farklı ülkeye domates suyu ihracatı yapıldığı görüldü.

Buna göre domates ihracatı 2017 yılında, bir önceki seneye kıyasla yüzde 72 oranında arttı. İhracat yolculuğuna çıkan taze domates miktarı ise 3 bin 238 ton olarak belirlendi. Aynı dönemde domates suyundan elde edilen gelirse yüzde 43 oranında arttı. Kazanç bir milyon 523 bin doları işaret etti.

Türk domates suyuna ilgi yüksek olurken, en fazla talep Japonya’dan geldi. Japonya’ya yapılan domates suyu ihracatı geçen sene yüzde 156’lık artış kaydetti ve toplamda 2 bin 271 ton oldu. Elde edilen kazançtaki artış yüzde 129’a denk geldi. Toplam dolar girdisi 947 bin doları buldu.

Buna göre Japonya ithal ettiği her 10 litrelik domates suyunun 7 litresini Türkiye’den aldı. Japonya listenin birinci sırasına otururken bunu sırasıyla Hong Kong, Katar ve İngiltere takip etti. Hong Kong geçen sene Türkiye’den 470 tonluk domates suyu altı. Katar’ın ithalatı 63 ton olarak belirlendi. Ülkenin bir önceki yıl yaptığı alım ise sadece 1,8 ton olarak kayda alınmıştı. Son durumda artış 35 kata kadar yükseldi. Bunların yanında Türkiye Brezilya’ya yönelik domates suyu ihracatını da 12 kat artırdı. Toplam ise 12 ton olarak kaydedildi.