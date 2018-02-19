Hotels.com Seyahat Önerilerinde Bulundu

İstanbul, 19 Şubat 2018- Hotels.com™’un seyahat uzmanları 2018 yılı boyunca tatilde avantajların keyfini sürmek ve birbirinden güzel fırsatlardan yararlanmak isteyenler için 17 öneride bulunuyor.
İşte tatilinize renk katacak ve bütçenizi rahatlatacak 17 ipucu:
- Pazar geceleri genellikle bir şehir otelinde kalmak için en ucuz gece – Pazar gecelerinde hafta sonu gezginleri şehirden ayrılmıştır ve pazartesi sabahı işe gidiş saati öncesidir. Otellerin çoğu pazar geceleri için harika fırsatlar sunar ve otellerin doluluğu daha az olabileceğinden, oda yükseltme olasılığı da yüksek olur.
- Mobil rezervasyon – Günümüzde çok daha fazla kişi seyahat halindeyken otel rezervasyonunu yapıyor. Dünya çapında tatilcilerin %54'ü akıllı telefonlarından bir otel rezervasyonu yapıyor ve bu sayı her geçen gün artmakta.
- İş merkezinde kalın- Tokyo, Londra, Brüksel ve Sao Paulo gibi iş seyahati için popüler olan pek çok şehir, hafta sonları "beyaz yakalılar" ayrıldığında avantajlı oda fiyatları sunuyor. Bazen 5 yıldızlı otellerde gecelik 100 Avro’nun altında bile konaklayabilirsiniz.
- Sadakat Programları –En iyi fiyatlara, indirim kuponlarına, ücretsiz gecelere, VIP hizmetlere ve ekstralara erişmek için sadakat programlarına kaydolun. Hotels.com Rewards™ programı ile 10 gece rezerve edip konaklama yaparsanız, bir gece ödül almaya hak kazanın.
- Evcil hayvanınızla seyahat edin- Bazen evcil hayvan dostu oteller, en büyük odalarını evcil hayvanla seyahat edenlere ayırır; çünkü itiraf edin ki onların konforu sizinkinden daha önemlidir. Daha geniş ve rahat bir oda alabileceğiniz için evcil hayvanınızı yanınıza almayı düşünün.
- Rezervasyonu daha geç yapın – Otelinizi aylar öncesinden rezerve etme zamanları artık geride kaldı. Hatta, son dakikada rezervasyon yapmak sizi oldukça kârlı çıkarabilir. Örneğin, Hotels.com ile sabah 5'e kadar rezervasyon yapabilirsiniz, eğlenceli bir geceyi bitirmek için bir otel isterseniz epey ucuza bir fırsat elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Ne kadar geç o kadar ucuz!
- Bir üst oda almak için daha yüksek bir kattan isteyin- Suit’ler ve daha premium odalar genellikle otelin üst katlarında bulunur. Bu nedenle en üst katlardan bir oda isteyin. Kral dairesini tutmasanız bile sokak gürültüsünden uzaklaşırsınız.
- Oda yükseltme için olabildiğince geç giriş yapın- Geç giriş yaparsanız, otelin genelde günlük seyahate ayrılmış oda kategorisindeki standart odalarının bitmiş olma ihtimali vardır; bu nedenle daha yüksek bir odaya geçiş yapma şansınız olabilir.
- Özel günlerinizi mutlaka belirtin- Otele özel durumunuz hakkında bilgi verin ve kutlamak için güzel bir oda isteyin. Önemli ipucu: Özel bir isteğinizle ilgili olarak 10:00-13:00 arası oteli telefonla aramayın; büyük olasılıkla çıkış işlemleri için bekleyen kalabalık bir konuk grubu ile meşguldürler.
- Yorumların ve sosyal medyanın gücü- Misafir yorumları ve sosyal medyada anılmak günümüzde oteller için çok önemli. Giriş esnasında onlara bir yorum yazacağınızı, onları Instagram'da takip edeceğinizi ve her fırsatı değerlendirip etiketleyeceğinizi söyleyin.
- Köşe oda isteyin- Varsa her zaman bir köşe oda alın. Binanın yapısal düzeninden dolayı, bu odalar genellikle en geniş metrekareye ve pencerelere, aynı zamanda da en düşük gürültü seviyesine sahiptir. Ekstra ödeme yapmadan, daha hoş bir odaya sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Otelin herhangi bir yeni tadilat geçirip geçirmediğini öğrenin ve eğer öyleyse yeni odalardan birini talep edin.
- Çalışanların en yakın arkadaşı olun- Otele vardığınızda, otel görevlilerine onlardan yana olduğunuzu gösterin ve beklemeyi teklif edin. Resepsiyon görevlilerine arkadaşça ve kibar davranın; bu genellikle daha iyi bir oda, geç çıkış, kahvaltı kuponları, bir şişe şarap, meyve sepetleri veya feragat edilmiş mini bar masrafları gibi avantajlar sağlayabilir.
- Lüks bedavalar- Otel bedavalarının kalitesinde son birkaç yıldır ciddi bir yükselme oldu. Vücut losyonu, yüz maskeleri ve güzellik malzemeleri gibi tasarım banyo ürünlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Egzotik çaylar ve atıştırmalıklar, terlik, kaliteli dergiler, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra bazı otellerde taşınabilir Wi-Fi üniteleri, şemsiye ve bisiklet gibi günlük kullanım için eşyalar bile var.
- Giriş sırasında kahvaltı fırsatlarını öğrenin- Oda paketiniz kahvaltı içermiyorsa, özellikle kahvaltı için otel restoranında herhangi bir özel fırsat olup olmadığını kontrol edin. Yemekte büyük indirimler, sadece misafirler için happy-hour veya 1 fiyatına 2 kişi fırsatı kazanabilirsiniz.
- Kulüp veya yönetici düzeyi oda için ödemeyi düşünün- Bazı otellerde, özellikle de iş dünyasının kaldığı otellerde, size buklet malzemeleri, hizmetler ve bedava ikramlara erişim sağlayan bir yönetici kulübü vardır. Küçük bir ücret karşılığında ücretsiz içecekler ve atıştırmalıklar sunan özel bir salonun, çamaşırhane hizmetlerinin, iyileştirilmiş odaların, ücretsiz Wi-Fi, gazete ve dergilerin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Birinin çöpü, diğerinin hazinesi- Otellerde, adaptörler ve saç fırçaları gibi basit, pratik eşyalardan, lüks tasarım ürünlere kadar çok şey bırakılıyor. Bulunan eşya sahipsiz hazinedir; bu nedenle, ihtiyacınız olan bir şeyi için sormaktan çekinmeyin.
- Gizli yastık menüleri- Odanızdaki bir menü sadece oda servisi veya çamaşırhane için olmayabilir. Günümüzde pek çok otel, gezginlere evin lükslerini sunmak istiyor. Bu nedenle yastık menüsü yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor. Boyun ve sırt ağrılarınız varsa, yastık seçeneklerini sorun.