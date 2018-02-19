IMF'nin Faiz Açıklamasına Tepki Gösterdi

İTO Başkanı Oran:

- “Faiz lobisine sahip çıkan IMF heyeti, ‘4. Madde Konsültasyonu’ adını verdiği raporunu kendi Yönetim Kurulu’na sunacakmış. 5. Madde’yi de onlara ben söyleyeyim.”

- “IMF'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır. Onların işine gelen 90’ların Türkiye’si geride kaldı.”

- “Hayatı finansın içinde geçmiş biri olarak diyorum ki Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'de faizler bir an önce düşmeli. Burada tercih üretim midir, yoksa finans lobilerini beslemek midir? IMF’nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar defalarca kanıtlanmıştır.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Merkez Bankası’na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığı 4. Madde Konsültasyonu Raporu’na sert tepki gösterdi.

Oran, “Faiz lobisine sahip çıkan IMF heyeti, ‘4. Madde Konsültasyonu’ adını verdiği raporunu kendi Yönetim Kurulu’na sunacakmış. 5. Madde’yi de onlara ben söyleyeyim. IMF'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır. Onların işine gelen 90’ların Türkiye’si geride kaldı” dedi.

Para Fonu’nun 2017 yılı raporunda Türkiye için yüzde 2.9 büyüme tahmini öngördüğünü hatırlatan Oran, “O gün Türkiye yüzde 2.9 büyüyecek diyordunuz, şimdi yüzde 7 büyüdü diyorsunuz. Dünya bu tahminlerinize mi güvenecek?” diye sordu.

Oran, şunları söyledi: “İstanbul’da 420 bin firmayı temsil eden İTO’nun Başkanı olarak IMF’ye diyorum ki; elinizdeki verileri düzgün okuyun, karıştırmayın. Türkiye'nin üretim ve büyüme dinamiklerini dikkate alın. IMF, borç verdiği ülkeler içinde borcunu ödeyen ve hele hele 5 milyar dolar borç vermeyi teklif eden kaç ülke var ona baksın. Neymiş, faizi artıracakmışız… Bankalarımızı da bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye'deki en büyük finans kuruluşlarının başında bulunmuş ve halen bir katılım bankasının başında bulunan, hayatı finansın içinde geçmiş biri olarak diyorum ki; Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'de faizler bir an önce düşmeli. Burada tercih üretim midir, yoksa finans lobilerini beslemek midir? IMF’nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle biz üretim, istihdam diyoruz. Vatandaştan yana ekonomi diyoruz. Bu da büyümedir.”

“IMF Bu Rakamlara da Bir Baksın…”

“IMF konsültasyonu yaparken bir de bu rakamlara baksın” diyen Öztürk Oran, şöyle devam etti: “Ülkemizde hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış son 5 yılın zirvesinde. 1 yılda 12 milyar dolar giriş oldu. Ülkemize ilişkin büyüme tahminleri yüzde 5 ila yüzde 7 bandında. Tüm bu olumlu veriler iç piyasaya da yansımış durumda. 2018’e moralli başladık. Tüketici Güven Endeksi yüzde 11.1, Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 5, Ekonomi Güven Endeksi ise yüzde 10 artış gösterdi. Karşılıksız çek adedi 5 yılın en düşük seviyesinde. Ticaretteki ivmeyi Odamız kayıtlarından da izliyoruz. 2018 yılının ilk ayında açılan firma sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 5 bin 635 olarak gerçekleşti. Açılan yabancı firma sayısı da yüzde 92 artışla 544 oldu.”