Yılın Otomobili İçin Nefesler Tutuldu!

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında nefesler tutuldu. Finale 23 adaydan 7 tanesi kaldı.

Yılın Otomobili Finalistleri Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği Türkiye’de Yılın Otomobilini seçmek için bu yıl yeni bir organizasyon düzenledi. Üçüncü kez yapılan yarışmada toplamda 23 aday kıyasıya yarıştı. Finale ise adaylarda sadece yedisi kaldı. Finalde yarışacak otomobiller arasında BMW’nin 5 Serisi, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Volkswagen Polo, Volvo XC60 ve Ford Fiesta yer aldı.

Oylamaya Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne üye olan 76 otomotiv gazetecisi katıldı. Puanlama 2017 ile 2018’in şubatı aralığında satışa sunulan otomobiller dahilinde yapıldı.

İkinci Etap 3 Nisanda!

Yarışmanın ikinci etabı 3 Nisan 2018 tarihinde başlayacak. Finale kalmaya hak kazanan otomobiller, test sürüşü için Intercity İstanbul Park’ta bir araya gelecek. 7 finalist sürüş sonrasında tekrar oylanacak.

250 Puan 7 Otomobil İçin Kullanılacak

Oylamada her jürinin toplamda 250 puanı olacak. Bu puan 7 otomobile dağıtılacak. En çok puanı toplayan otomobilse “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını alacak. Yarışmanın birincisi 17 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek olan gala gecesinde duyurulacak. Gecenin ana sponsorluğunu PPG Otomotiv Tamir Boyaları üstlenirken, sponsorlar arasında Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları gibi firmalarda yer alacak.

Geçen Yılın Birincisi Renault Megane Sedan Olmuştu

Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması bundan tam üç yıl önce düzenlenmeye başladı. İlk yarışma 2016 senesinde organize edildi. 2016 yılının birincisi Skoda Superb oldu. Geçen yılın birincisi ise Renault Megane Sedan olarak kayda geçti. Renault Megane Sedan bilindiği üzere Oyak Renault’un Bursa kentinde faaliyet gösteren üretim merkezi bantlarından iniyor.