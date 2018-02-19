One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak
Advert Advert Advert

One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak


One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak
One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 13:19
Anasayfa Şirketler One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak

One Identity uzun zamandır kurumsal kimlik ve erişim konusunda yaptığı çalışmaları geliştirmek ve bu konudaki liderliğini artırmak amacıyla Balabit'i satın aldığını belirtti.

İstanbul, 19 Şubat 2018 – Comparex Turkey tarafından Türkiye pazarına sunulan, kimlik ve erişim yönetişimi (IAG) alanında uluslararası çapta lider One Identity, PAM (Privileged Access Management) ve log yönetimi alanında öncü çözümleriyle tanınan Balabit'i bünyesine kattığını duyurdu. Balabit'in PAM çözümleri, yüksek risk taşıyan yetkili hesapların oluşturduğu tehditlere karşı güvenlik sağlıyor. Aynı zamanda yetkili hesap analitik çözümü de şüpheli işlemleri tespit etmek için yetkili hesap oturumlarından elde edilen verileri toplayarak ve analiz ederek ikinci bir güvenlik katmanı yaratıyor.

Kurumlar bugün yetkili hesaplar kaynaklı pek çok siber tehditle karşı karşıya. Her geçen gün sayıları artan bu tehditlerin önlenmesi ve kurumların güvenliğinde PAM, güçlü ve önemli bir role sahip. Bu kapsamda Balabit, One Identity içerisinde bağımsız olarak çalışmalarına devam edecek ve makine öğrenimi odaklı yetkili oturum analitiklerini de kullanarak sektörün en kapsamlı PAM çözümlerini sunma hedefiyle çalışmalarını güçlendirecek. Aynı zamanda One Identiy, kullanıcıların en zorlu ve kritik PAM sorunlarına yanıt verecek çözümleri yaratmak üzere Balabit teknolojisinin geliştirilmesinde rol alacak.

Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Direktörü Mehmet Girgin; “One Identity, inovasyon ile sektörü şekillendirme misyonu doğrultusunda teknolojiye yatırım yapan bir şirket. Balabit'in One Identity ailesine katılması da bu misyonuna bağlılığının bir göstergesidir. Böylece One Identity, müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu değeri bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor. Yeni dönemde, One Identity ve Balabit teknolojilerinden doğan sinerji sayesinde, sektörümüze çok daha kapsamlı PAM çözümleri kazandıracağız. Son teknoloji ürünü bu çözümü de endüstrinin en iyisi olan yetkili oturum yönetimi ve yetkili hesap analitik çözümlerimizle entegre bir şekilde müşterilerimize sunacağız. Comparex Turkey olarak bu güç birliğinden doğan yenilikçi çözümleri Türkiye'de kurumların en yüksek seviyede güvenliği için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Balabit teknolojisi ile birlikte One Identity'nin modüler ve entegre çözümleri, kurumlara kimlik ve erişim yönetişimi ihtiyaçlarını çok daha esnek, güvenilir, verimli ve kolay bir şekilde karşılama imkânı tanıyacak.

one identity ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu