One Identity Liderlik Kapsamında Balabit'i Satın Alacak

İstanbul, 19 Şubat 2018 – Comparex Turkey tarafından Türkiye pazarına sunulan, kimlik ve erişim yönetişimi (IAG) alanında uluslararası çapta lider One Identity, PAM (Privileged Access Management) ve log yönetimi alanında öncü çözümleriyle tanınan Balabit'i bünyesine kattığını duyurdu. Balabit'in PAM çözümleri, yüksek risk taşıyan yetkili hesapların oluşturduğu tehditlere karşı güvenlik sağlıyor. Aynı zamanda yetkili hesap analitik çözümü de şüpheli işlemleri tespit etmek için yetkili hesap oturumlarından elde edilen verileri toplayarak ve analiz ederek ikinci bir güvenlik katmanı yaratıyor.

Kurumlar bugün yetkili hesaplar kaynaklı pek çok siber tehditle karşı karşıya. Her geçen gün sayıları artan bu tehditlerin önlenmesi ve kurumların güvenliğinde PAM, güçlü ve önemli bir role sahip. Bu kapsamda Balabit, One Identity içerisinde bağımsız olarak çalışmalarına devam edecek ve makine öğrenimi odaklı yetkili oturum analitiklerini de kullanarak sektörün en kapsamlı PAM çözümlerini sunma hedefiyle çalışmalarını güçlendirecek. Aynı zamanda One Identiy, kullanıcıların en zorlu ve kritik PAM sorunlarına yanıt verecek çözümleri yaratmak üzere Balabit teknolojisinin geliştirilmesinde rol alacak.

Comparex Turkey Profesyonel Hizmetler Direktörü Mehmet Girgin; “One Identity, inovasyon ile sektörü şekillendirme misyonu doğrultusunda teknolojiye yatırım yapan bir şirket. Balabit'in One Identity ailesine katılması da bu misyonuna bağlılığının bir göstergesidir. Böylece One Identity, müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu değeri bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor. Yeni dönemde, One Identity ve Balabit teknolojilerinden doğan sinerji sayesinde, sektörümüze çok daha kapsamlı PAM çözümleri kazandıracağız. Son teknoloji ürünü bu çözümü de endüstrinin en iyisi olan yetkili oturum yönetimi ve yetkili hesap analitik çözümlerimizle entegre bir şekilde müşterilerimize sunacağız. Comparex Turkey olarak bu güç birliğinden doğan yenilikçi çözümleri Türkiye'de kurumların en yüksek seviyede güvenliği için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Balabit teknolojisi ile birlikte One Identity'nin modüler ve entegre çözümleri, kurumlara kimlik ve erişim yönetişimi ihtiyaçlarını çok daha esnek, güvenilir, verimli ve kolay bir şekilde karşılama imkânı tanıyacak.