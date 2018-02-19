Tunçmatik Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
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Tunçmatik Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü


Tunçmatik Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
Tunçmatik Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 13:24
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Türkiye'nin enerji çözümleri konusunda önemli çalışmalara imza atan Tunçmatik Monako'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlikte 'Diamond Award' ödülüne layık görüldüğü açıklandı.

Türkiye’nin Enerji Çözümleri markası olarak yarım asrı geride bırakan Tunçmatik, Monako'da gerçekleşen “DISTREE EMEA 2018”de; geçen sene olduğu gibi bu sene de, şarj ve enerji çözümleri konusunda Avrupa’nın en başarılı şirketi seçilerek, "Diamond Award" ödülüne layık görüldü

Alanlarında lider üretici ve distribütörleri bir araya getiren ve dünyanın sayılı organizasyonlarından olan DISTREE EMEA; bu sene de, 300'den fazla bayi ve distribütörün çevrimiçi oylamasıyla, farklı kategorilerde en iyileri belirledi.

Türkiye’de, 1969 yılından bu yana birçok ilke imza atarak sektöre yön veren Tunçmatik, şarj ve enerji çözümleri ile Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden “DISTREE Diamond Award”ın sahibi oldu. Tunçmatik, bu geleneksel organizasyonda, ürün portföyü, ürün yol haritası, kanal programı, iş potansiyeli, pazara giriş stratejisi ve kalite gibi kriterlerle değerlendirildi ve enerji alanında Avrupa’nın en başarılı markası seçildi.

Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, geçen sene elde ettikleri başarıyı bu sene de sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirtirken; ürün ve hizmetlerinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Özer ayrıca, ürünlerindeki tasarımsal ve donanımsal başarılarının; hem tüketici beklentilerini hem de hızla gelişen teknolojiyi göz önünde bulundurmaktan kaynaklandığının altını çizdi

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