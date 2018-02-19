KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek
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KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek


KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek
KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 13:30
Anasayfa Eko Gündem KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar, KDV düzenlemelerini kapsayan reform paketinin bu seneki ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayacağını ve yatırımlarını hızlandıracağını dile getirdi.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında muhabirlere yapmış olduğu değerlendirmelerde Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, geçen sene faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu (KGF) ve piyasalara sunulan 250 milyar lira tutarındaki finansman kaynağıyla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlandığını belirtti. Kibar, 2017’de ekonomik büyümeye destek olan ve 1.2 milyon kişilik istihdam sağlanan bir dönem olduğunu ifade etti.

Bu süreçte finansal olarak potansiyel risklerin oluşmadığına dikkat çeken Kibar, kamunun potansiyel geri dönüşü olmayacak borçlanma yapılarında yüzde 3.5 oranına varan finansal kesim taahhütlerinin yapıldığını fakat bu seviyelerin çok aşağısında kalındığını bildirdi. Bu durumun, piyasanın ödeme yapma kabiliyetinin devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu anlatan Kibar, finans ve kamu kesimine daha az yük olunacak bir sürecin geldiğine işaret etti.

Bu sene KGF'den gelen ve geri dönen kaynakların, sanayi ile Eximbank da içinde olmak üzere ihracat ve üretim endeksine katkı sağlamasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kibar, buna ek olarak çalışmaların ilerleyen dönemlerde ekonomiye de çok katkısı sağlayacağını dile getirdi. Özellikle KDV finansmanının daha esnek hale gelmesi ve şirketlerin bilançoları üstünde oluşturduğu baskının hafifletilmesine yönelik “KDV Reform Paketi”nin olduğunu açıklayan Kibar, bu reform paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'te onaylanması ve yürürlüğe girmesine ilişkin çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bankaların Borçlanma Faizleri Şirketlerin Üstünde Baskı Oluşturuyor

Bankacılık sektöründeki TL borçlanma faizlerinin yüzde 16 ila yüzde 20 oranlarına yükseldiği piyasa koşullarında bu uygulamanın şirketlerin üzerindeki baskıyı ciddi boyutta absorbe edecek bir süspansiyon olduğuna dikkat çeken Kibar, paketin amortisör görevi görebileceğinden bahsetti. Paketin bu sene gerçekleşecek büyümeye olumlu yönde etki edeceğini öngören Kibar, bu sene büyümenin yüzde 6.5 seviyesine ulaşabileceğine işaret etti.

Bekleyen KDV'lerin şirketler için ciddi bir yük olduğunu anımsatan Kibar, kamu tarafında iade nakli veya mahsup sisteminin devreye alınmasının reel sektöre önemli bir dolaylı kaynak girişi anlamına geleceğini belirtti.

Eximbank KGF KDV Reform Paketi İş Dünyası Söyleşileri Kibar Holding Ali Kibar
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