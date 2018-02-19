Pakistan Türk Yatırımcıları Çağırıyor

DEİK Türk Pakistan İş Konseyi heyetini kabul eden Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, başta sağlık, eğitim ve altyapı sektörleri olmak üzere Pakistan’ın Türk işadamlarına çok sayıda fırsat sunduğunu ve iki ülke işadamlarını ortak girişim şirketlerinde buluşmaya çağırdı. DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla D. Yerlikaya hızla büyümekte olan Pakistan ile ticari ilişkilerde büyük fırsatlar olduğunu ve bunları kapsayıcı bir Serbest Ticaret Anlaşması ile avantaja çevirmenin önemini vurguluyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla D. Yerlikaya ve İş Konseyi Heyeti, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif’i ziyaret ettiler. İki gün süren ziyaret sırasında Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaretin ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. İş Heyeti’nde Anadolu Grubu, Zorlu Holding, Arçelik, Albayrak grupları başta olmak üzere sağlık, müteahhitlik ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan firmaların temsilcileri yer aldı.

Hızla Büyüyen Pakistan Türkiye’nin Yatırımlarını Bekliyor

Türkiye ve Pakistan arasında sürmekte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin bir an evvel tamamlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, 60 milyar dolara varan dev bir alt yapı yatırımı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile enerji, ulaşım ve altyapı alanında önemli güçlüklerin aşılmaya başlandığını söyledi.

“Özellikle enerji ve güvenlik alanındaki köklü sorunların çözümünde hızla yol kat eden Pakistan, 2018 yılı itibarıyla gerek ihracatçılar gerekse yatırımcılar için önemli bir fırsat ülkesi haline geldi. Anadolu Grubu’nun iştiraki Coca-Cola İçecek, Zorlu Enerji, Albayrak Grubu, Arçelik gibi Türk şirketlerinin Pakistan'da yatırımları artıyor” diyen Yerlikaya, Türkiye’nin şu ana kadar ülkeye 1 milyar doları aşan yatırım yaptığını açıkladı. 2020 yılına kadar bu sayının 1,5 milyar doları aşmasının beklendiğini ve iki kardeş ülkenin iş adamları için karşılıklı fayda yaratan bir ekonomik ortam oluşturulmasının önemini bir kez daha yineledi. “200 milyonu aşan nüfusu ile Pakistan’da uzun yıllardır faaliyet gösteren firmalarımız burada olmaktan son derece memnunlar. Arçelik’in Pakistan’ın beyaz eşya devi Dawlance’i alması da iki ülke arasındaki yatırım ilişkisine yepyeni bir boyut kazandırdı. Pakistan’da pek çok altyapı inşaatının yanı sıra çeşitli sektörlerde imalat ve dağıtım imkânının olduğunu ifade ederek Türk Hava Yolları’nın Pakistan’da üç şehre karşılıklı 21 frekanslı sefer yaptığını hatırlattı.

Hızla büyümekte olan Pakistan ile ticari ilişkilerde büyük fırsatlar olduğunu ve bunları avantaja çevirmenin iki ülke ekonomisi açısından da ciddi bir girdi sağlayacağını açıklayan Yerlikaya, “İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini stratejik bir perspektiften ele alıp akıllı hedefler koymamız lazım. Mevcut birtakım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Bunların başında da Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden STA geliyor. Söz konusu STA’yı bir an önce nihayete erdirip, karşılıklı ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir,” dedi. STA’nın önemini sık sık vurgulayan Yerlikaya Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağın ticari ilişkilerin artmasıyla daha da pekişeceğini anlatarak mal ticaretinin yanında hizmet ve yatırım konularını da kapsayan yeni nesil bir STA ile ilişkilerin kuvvetlenmesinin önünün açılacağını söyledi.

“Geçtiğimiz 5 yıl içinde olumlu bir gelişme gösteren Pakistan’da enflasyon yüzde 12’den 4’e, cari açık yüzde 9’lardan yüzde beşlere gerilerken pek çok sektörde müthiş bir canlılık var. Çimento sektörü ikiye katladı. Renault, Daewoo ve Kia yatırım kararı aldı. Perakende çift haneli büyüyor. Karachi borsası her ne kadar son dönem siyasi gerilimler ve seçim atmosferinden gerilse de endeksi 19.000’den 53 bine kadar çıktı.”

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin İş Ortaklığının Artırılmasını İstiyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Eyvan-i Sadr’da ziyaret eden DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi’ne TC İslamabad Büyükelçisi İ. Mustafa Yurdakul eşlik etti. Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, kardeş ülke Türkiye’den gelen heyeti karşılamaktan çok memnun olduğunu belirterek iki ülke arasındaki iş ortaklığının artırılmasının önemine değindi. Başta sağlık, eğitim ve altyapı sektörleri olmak üzere Pakistan’ın Türk işadamlarına çok sayıda fırsat sunduğunu vurgulayan Hüseyin, hâlihazırda Pakistan’da yatırımları olan Anadolu, Zorlu, Koç ve Albayrak gruplarının faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiğini söyleyerek gelecek dönemde bu faaliyetlerin artarak sürmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Yeni İpek Yolu ile Dünyanın Ticaret Merkezi Asya Olacak

DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla D. Yerlikaya, Çin’in 2013 yılında dünyaya duyurduğu, güneyde Pakistan’ın Gvadar Limanı’na kadar uzanan ve eski İpek Yolu’ndan ilhamla oluşturulan ticaret yolunun hayata geçmesi için yapılan çalışmalara da değindi. Askeri ve ticari bir ortaklık olan Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) sayesinde kalkınma atılımı yaşayan Pakistan’ın Güney Asya’nın yükselen değeri olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, dünyada güç dengelerinin değişeceğini işaret etti. Yerlikaya, tamamlandığı zaman Çin’i bir yönden Hollanda’ya ve İngiltere’ye, diğer yönden de Doğu Asya bağlayacak bir ulaşım, nakliye, haberleşme, iletişim ve kültür ağının kurulacağı CPEC kapsamında belirlenen dokuz özel bölgeden biri olan Pakistan’ın pozisyonunu da değerlendirdi. Türkiye ve Pakistan arasında uluslararası ticaret düzenlemelerinin hızla tamamlanması gerektiğini ısrarla vurgulayan Yerlikaya Türkiye’deki iş adamlarının Pakistan’ın ticari potansiyelinin uzun zamandır farkında olduğunun altını çizdi.