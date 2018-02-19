O Sektör İhracatta Bu Sene 100 Milyon Dolarlık Rekor Kıracak!
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O Sektör İhracatta Bu Sene 100 Milyon Dolarlık Rekor Kıracak!


O Sektör İhracatta Bu Sene 100 Milyon Dolarlık Rekor Kıracak!
O Sektör İhracatta Bu Sene 100 Milyon Dolarlık Rekor Kıracak! Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 13:50
Anasayfa İthalat&İhracat O Sektör İhracatta Bu Sene 100 Milyon Dolarlık Rekor Kıracak!

2017 senesinde 83 milyon dolar değerinde çiçek ihracatı yapıldığını anımsatan Bağdatlıoğlu, 2018 senesinde sektörde rekor kırarak 100 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen sene ihracatta rekor kırıldığına işaret eden Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, çiçekçilik sektörünün 2017 senesinde 83 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, 2018 senesinde bu rakamın 100 milyon dolara çıkarılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bağdatlıoğlu, Türkiye’de iklimin sağladığı fırsatla 12 ay boyunca çiçek üretimi yapılabildiğine dikkat çekti. Antalya, İzmir gibi kıyı şeritlerinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde de yayla çiçekçiliği yapıldığını ifade eden Bağdatlıoğlu, ülkede çiçek üretiminin ve çiçeğe gösterilen ilginin günden güne arttığını dile getirdi.

Özel Günlerde Satışlar Artıyor

Özellikle anneler günü, sevgililer günü ve dünya kadınlar günü gibi özel günlerde çiçeğe gösterilen ilginin yükseldiğini belirten Bağdatlıoğlu, çiçeğin günümüzde yalnızca çiçekçilerde satılan bir ürün olmadığını ifade etti. Bağdatlıoğlu, süpermarketlerin senenin 12 aylık dönemi boyunca kendilerinden çiçek aldığını aktardı.

Çiçeğin, barış ve sevginin dili olduğunu dile getiren Bağdatlıoğlu, çiçek sektörünün ekonomiye doğrudan katma değer oluşturan bir sektör olduğunu anlattı. Geçen sene ihracatta bütün zamanların rekorunun kırıldığını ve 2017 senesinde 83 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Bağdatlıoğlu, 2018 senesinde ise sektör tarihinde ilk kez 100 milyon dolarlık hedefe ulaşılmasını dilediklerini aktardı. Geçen sene 380 milyon dal çiçek ihraç edildiğini, bu sene ise bu rakamı 400 milyon dala çiçeğe çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bağdatlıoğlu, ilerleyen süreçte bu ihracatın daha da artacağını ifade etti.

Çiçek ekiminde arazi sorunu yaşandığını dile getiren Bağdatlıoğlu, organize alanların oluşturulmasının önemine işaret etti. Çiçekçilik sektörünün teşvik ve desteklerden faydalanmaması nedeniyle yabancı yatırım çekmediğini anlatan Bağdatlıoğlu, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ve ithalata engel olarak ihracatı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çiçek İhracat Dal Çiçek Osman Bağdatlıoğlu Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
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