Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak

Seramiksan, ileri teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturduğu yeni koleksiyonunu Unicera’da görücüye çıkarıyor. Güçlü Ar – Ge çalışmaları sonucu imza attığı zenginleştirilmiş ürün gamını sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Seramiksan’ın 2018 koleksiyonunda yer alan 20 mm full body ve color body ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Doğal ve gerçekçi tasarım isteyenler için ideal olan full body ve color body ürünler doğaya özlem duyanlar için ideal. Gövdesi renkli olarak üretilen bu karolar gerçekçi görünümünün yanı sıra dayanıklılığı, leke tutmama özelliği, kolay döşenme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Koleksiyonda merdivenler için özel olarak tasarlanan açık alan ve kapalı alan arasında bütünlük sağlayan 10 mm ve 20 mm ile Serastep de yer alıyor. Seramiksan her tarza hitap edecek 30 x 90 cm ebadında modern çizgilerle tasarlanan renk ve yüzeylerdeki harmonisi ile çarpıcı ve farklı mekanlar isteyenler için yeni duvar karolarını da fuarda sergiliyor. Yoğun yaya trafiği olan havalimanları, istasyonlar, metro sistemleri ve AVM’lerde kullanılmak üzere tasarlanan ve 20 mm kalınlığındaki 60x60 40x120 60x120, 120x120 ve 120x180(Türkiye’de ilk) ebadında üretilen unglazed porselen karoların da fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Seramiksan’ın mat, parlak ve full lappato ürünlerinin yanı sıra yine Türkiye’de ilk defa Seramiksan tarafından nano teknoloji ile üretilen ürünler de Unicera’da yerini alıyor. Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisine sahip olan Seramiksan, su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız Rimles klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları, 2,5 – 4 lt. su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımlarını da fuarda sergiliyor.

Bu yıl Seramiksan Unicera’da Salon: G 01/ 2-5 Giriş karşısında yer alıyor.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar: “Dünyadaki en son trendlere uygun olarak oluşturduğumuz farklı ebatlardaki yer ve duvar karolarının ve vitrifiye ürünlerinin yer aldığı 2018 koleksiyonumuzu Unicera’da sergileyeceğiz. Her yıl fuar öncesi güçlü AR GE çalışmalarımızla oluşturduğumuz ilklerin ve yenilikçi ürünlerin yer aldığı koleksiyonumuzu sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacağız. Sektörün en önemli fuarlarından biri olan Unicera’ya bu yıl da katıldığımız için çok mutluyuz. İleri teknolojinin benzersiz tasarımlarla buluşmasının sonucu oluşturduğumuz koleksiyonumuz bu yıl da dikkat çekecektir.” dedi.