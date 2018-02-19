Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak
Advert Advert Advert

Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak


Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak
Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 13:48
Anasayfa Şirketler Seramiksan Unicera Fuarına Katılacak

Seramik sektörünün öncü isimlerinden birisi olan Seramiksan Mart ayında gerçekleştirilecek olan Unicera fuarına katılacağını açıkladı.

Seramiksan, ileri teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturduğu yeni koleksiyonunu Unicera’da görücüye çıkarıyor. Güçlü Ar – Ge çalışmaları sonucu imza attığı zenginleştirilmiş ürün gamını sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

Seramiksan’ın 2018 koleksiyonunda yer alan 20 mm full body ve color body ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Doğal ve gerçekçi tasarım isteyenler için ideal olan full body ve color body ürünler doğaya özlem duyanlar için ideal. Gövdesi renkli olarak üretilen bu karolar gerçekçi görünümünün yanı sıra dayanıklılığı, leke tutmama özelliği, kolay döşenme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Koleksiyonda merdivenler için özel olarak tasarlanan açık alan ve kapalı alan arasında bütünlük sağlayan 10 mm ve 20 mm ile Serastep de yer alıyor. Seramiksan her tarza hitap edecek 30 x 90 cm ebadında modern çizgilerle tasarlanan renk ve yüzeylerdeki harmonisi ile çarpıcı ve farklı mekanlar isteyenler için yeni duvar karolarını da fuarda sergiliyor. Yoğun yaya trafiği olan havalimanları, istasyonlar, metro sistemleri ve AVM’lerde kullanılmak üzere tasarlanan ve 20 mm kalınlığındaki 60x60 40x120 60x120, 120x120 ve 120x180(Türkiye’de ilk) ebadında üretilen unglazed porselen karoların da fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Seramiksan’ın mat, parlak ve full lappato ürünlerinin yanı sıra yine Türkiye’de ilk defa Seramiksan tarafından nano teknoloji ile üretilen ürünler de Unicera’da yerini alıyor. Dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisine sahip olan Seramiksan, su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız Rimles klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları, 2,5 – 4 lt. su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımlarını da fuarda sergiliyor.

Bu yıl Seramiksan Unicera’da Salon: G 01/ 2-5 Giriş karşısında yer alıyor.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar: “Dünyadaki en son trendlere uygun olarak oluşturduğumuz farklı ebatlardaki yer ve duvar karolarının ve vitrifiye ürünlerinin yer aldığı 2018 koleksiyonumuzu Unicera’da sergileyeceğiz. Her yıl fuar öncesi güçlü AR GE çalışmalarımızla oluşturduğumuz ilklerin ve yenilikçi ürünlerin yer aldığı koleksiyonumuzu sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacağız. Sektörün en önemli fuarlarından biri olan Unicera’ya bu yıl da katıldığımız için çok mutluyuz. İleri teknolojinin benzersiz tasarımlarla buluşmasının sonucu oluşturduğumuz koleksiyonumuz bu yıl da dikkat çekecektir.” dedi.

seramiksan ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu