Kapadokya Çinli Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

Bölgedeki konaklama tesislerinde, Uzakdoğulu turistlerin en iyi şekilde misafir edilmesi için çalışmalar sürüyor. Doğal kaya oluşumları, peribacaları, yer altı şehirleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üstündeki kültürel zenginliklerle her sene milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya, bu sene geçen senelere kıyasla sayıca çok daha fazla Çinli turisti ağırlamayı planlıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Çin’den Türkiye'ye gelecek turistlerin neredeyse tümünün Kapadokya'ya geleceğini dile getirdi. Çinlilerin, tarih ve kültür turizmine önem verdiğini belirten Durmaz, turizmde yaşanacak canlılığın iki ülke arasındaki ilişkilere de olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Çinli Turistlerin Damak Tadına Uygun Restorantlar Açıldı

Kapadokya'da 2018 senesinin "Çin Yılı" olarak bölge turizminde tarihe yazılacak bir sezon yaşayacağını öngördüklerini dile getiren Durmaz, Çinlilerin bölgenin güzelliklerini kuşbakışı izlemek için sıcak hava balon turlarına katılmaya çok istekli olduğunu belirterek, Uzakdoğulu insanların kültür turizmini tercih ettiğini anlattı. Durmaz, kültür turizmi açısından Kapadokya’nın dünyada alternatifi olmayan en güzel bölge olduğuna dikkat çekti.

Çinli turistlerin bölgeye yapacağı seyahatlerinde, yemek konusunda zorluk çekmemeleri için sektör temsilcileri, turistlerin damak tadına uygun hizmete ulaşmaları için çalışmalar yürütülüyor. Göreme beldesinde açılan Çin lokantasının işletmecisi Bekir Coşkun, dönem boyunca devam edecek Çinli turist yoğunluğunun karşılanması için Çin lokantası açma kararı aldıklarını belirtti. Kapadokya'da Çinlilerin damak hitap eden ürünler sunmak için Çinli bir aşçı ve yardımcıları aracılığıyla hizmet vermeye başladıklarını anlatan Coşkun, ilk ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.