Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor
Advert Advert Advert

Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor


Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor
Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 14:15
Anasayfa İthalat&İhracat Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor

DKİB verileri kapsamında, Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na 2018 Ocak ayında 13 milyon 751 bin 149 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)’in elde ettiği veriler kapsamında, bu senenin Ocak ayında Doğu Karadeniz’den Rusya Federasyonu'na 22 bin 28 ton ürün ihraç edilerek karşılığında 13 milyon 751 bin 149 dolar döviz girdisi sağlandı. Bu süreçte ihracatın 12 milyon 598 bin 11 dolar tutarındaki bölümü yaş meyve ve sebze ürünlerinden oluşmaktaydı. 882 bin 797 dolar tutarında fındık ve mamulleri en çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci olurken, 99 bin 778 dolar tutarında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

En Çok Yaş Meyve Ve Sebze İhracatı Gerçekleştirildi

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ocak ayında Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracatın, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 66 oranında arttığını bildirdi. Rusya Federasyonu'na her süreçte olduğu gibi bu süreçte de en fazla gönderilen ürün grubunun yaş meyve sebze olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, bölge ihracatında Trabzon'un liderliğini koruduğunu ifade etti.

Rusya'nın domates ithalatındaki kısıtlamalarının ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Gürdoğan, senenin ilk 5 ayında domates ihracat sezonu olması sebebiyle, yoğun olarak yapılan domates ihracatından Trabzon ve bölgenin pay alamamasının ihracatı olumsuz etkilemeye devam ettiğini aktardı. Gürdoğan, bu konuda sistemin doğru olmadığını yetkililere yeterince anlatamadıklarını vurguladı.

Sektörün bu uygulama sebebiyle ciddi anlamda önü mağduriyet yaşadığını belirten Gürdoğan, problemin bir an önce çözülmesinin önemine dikkat çekti. İhracatın zamanla artacağına inandıklarını ifade eden Gürdoğan, ihracat rakamlarının daha da üst seviyelere çıkarılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda çalıştıklarını aktardı.

Yaş Meyve Sebze Doğu Karadeniz İhravat DKİB Ahmet Hamdi Gündoğan Rusya
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Kripto Para Birimlerinde Bugün! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu
19 Şubat Pazartesi Altın Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu