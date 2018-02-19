Doğu Karadeniz İhracatı Rusya’nın Kısıtlamasından Olumsuz Etkileniyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)’in elde ettiği veriler kapsamında, bu senenin Ocak ayında Doğu Karadeniz’den Rusya Federasyonu'na 22 bin 28 ton ürün ihraç edilerek karşılığında 13 milyon 751 bin 149 dolar döviz girdisi sağlandı. Bu süreçte ihracatın 12 milyon 598 bin 11 dolar tutarındaki bölümü yaş meyve ve sebze ürünlerinden oluşmaktaydı. 882 bin 797 dolar tutarında fındık ve mamulleri en çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci olurken, 99 bin 778 dolar tutarında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

En Çok Yaş Meyve Ve Sebze İhracatı Gerçekleştirildi

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ocak ayında Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracatın, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 66 oranında arttığını bildirdi. Rusya Federasyonu'na her süreçte olduğu gibi bu süreçte de en fazla gönderilen ürün grubunun yaş meyve sebze olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, bölge ihracatında Trabzon'un liderliğini koruduğunu ifade etti.

Rusya'nın domates ithalatındaki kısıtlamalarının ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Gürdoğan, senenin ilk 5 ayında domates ihracat sezonu olması sebebiyle, yoğun olarak yapılan domates ihracatından Trabzon ve bölgenin pay alamamasının ihracatı olumsuz etkilemeye devam ettiğini aktardı. Gürdoğan, bu konuda sistemin doğru olmadığını yetkililere yeterince anlatamadıklarını vurguladı.

Sektörün bu uygulama sebebiyle ciddi anlamda önü mağduriyet yaşadığını belirten Gürdoğan, problemin bir an önce çözülmesinin önemine dikkat çekti. İhracatın zamanla artacağına inandıklarını ifade eden Gürdoğan, ihracat rakamlarının daha da üst seviyelere çıkarılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda çalıştıklarını aktardı.