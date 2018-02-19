Monster Mağazalarına BAUSuperMassive Oyuncuları Geliyor
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Monster Mağazalarına BAUSuperMassive Oyuncuları Geliyor


Monster Mağazalarına BAUSuperMassive Oyuncuları Geliyor
Monster Mağazalarına BAUSuperMassive Oyuncuları Geliyor Elif İşçi - Tarih: 19-02-2018 Saat: 14:29
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BAUSuperMassive League Of Legends takımı oyuncuları son dönemlerde başarıları ile dikkat çekiyor. Yakım oyuncuları düzenlenen bir etkinlik ile Monster mağazalarında sevenleriyle buluşacak.

19.02.2018 – Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, ülkemizdeki oyun ekosistemini her fırsatta desteklemeye devam ediyor. Marka e-sporun gelişmesine verdiği destek kapsamında geçtiğimiz yıl sponsorluk anlaşması imzaladığı BAUSuperMassive oyuncularını 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’da Kadıköy’deki mağazasında misafir edecek.

VF Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde üst üste 15 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan BAUSuperMassive tam kadro Monster’ın Kadıköy Mağazası’nda olacak. Saat 14.00 – 16.00 arasında mağazayı ziyaret eden e-spor meraklıları Asım Cihat "FabFabulous" Karakaya, Furkan "Stomaged" Güngör, Lee "GBM" Chang-seok, Berkay "Zeitnot" Aşıkuzun, Noh "SnowFlower" Hoei-jong ve Sercan "Secaf Reis" Çevikoğlu ile tanışma ve fotoğraf çektirme şansını yakalayacaklar.

Monster Notebook’un Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü, markanın e-spora yaklaşımı hakkında, “Türkiye’nin teknoloji anlamında oyuncuların yeniliklerle buluşmasına katkıda bulunan bir firma olarak e-sporun gelişmesini heyecanla takip ediyoruz ve bu alana yönelik ürünlerle kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Buna örnek olarak, oyuncu talepleri doğrultusunda ürünlerimize eklediğimiz yüksek tazeleme oranını destekleyen görüntü portlarını veya mağazamızdaki klavye ve fare gibi oyuncu donanımlarını gösterebiliriz. Ülkemizdeki oyun kültürünün ve e-sporun gelişmesi için çalışmaya ve oyuncuların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAUSuperMassive oyuncularının katılacağı ve tüm oyunseverlerin katılabilecekleri buluşma Monster Notebook’un Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi, Başçavuş Sokak No: 3 adresindeki Kadıköy mağazasında gerçekleşecek.

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