Hurda İthalatına Ödenen Parayla 3 Yerli Otomobil Fabrikası Kurulabiliyor

Türkiye hurda ithalatına son 10 senede 6.5 milyar dolar harcadığını bildiren Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) Genel Müdürü Muharrem Yamaç, bu tutarın cari açığın yüzde 10’una tekabül ettiğine işaret etti. Yamaç, ithal alınan ham maddeye yurt içindeki hurdalarla ulaşılması halinde, yurt dışına aktarılan bu kaynaklarla 3 yerli ve milli otomobil fabrikası kurulabileceğini belirtti.

Elektrik ve elektronik geri dönüşüm ve atık yönetimine dair muhabirlere yapmış olduğu değerlendirmelerde Yamaç, E-Atıkların doğrudan hurdacılar tarafından alındığını, çöpe gitmediğini ifade etti. Yamaç, evsel E-Atığın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2016 senesinde elde ettiği bütün belediyelerin atık miktarları verilerine göre yüzde 1.5 civarında olduğunu anımsattı.

Türkiye Her Sene 500 Bin Ton E Atık Üretiyor

Dünyada her sene 50 milyon ton elektronik atık üretildiğini dile getiren Yamaç, Türkiye’de ise her sene 500 bin ton elektronik atık oluştuğunu ve her sene bu sayının yüzde 10 oranında arttığını bildirdi. 2014 “Global E-Atık İzleme Raporu”na göre, Türkiye ürettiği 503 bin ton elektronik atık ile 17. sırada bulunuyor.

Türkiye’de ham madde olması yönünden yastık altı altınlar kadar değerli olan çekmece içi E-Atıkların bulunduğunu vurgulayan Yamaç, günümüzde sahip olunan kaynakların 1.5 katının tüketildiğini dile getirdi. Bu durumun her sene bir sonraki seneden avans olarak maden alınması gibi bir durum olduğunu ifade eden Yamaç, bu atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde gelecek dönemlerden alınan harcamaların azaltılabileceğine dikkat çekti. Yamaç, Türkiye’deki her bir vatandaşın senelik bazda 6.5 kilo E-Atık ürettiğini anlattı.