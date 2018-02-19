Makine Sektörü Sakarya Üniversitesinde!

Makine İhracatçıları Birliği’nin kadınların iş yaşamına eşit katılımını teşvik etmek ve onların yaratıcı gücünü Türkiye sanayiine kazandırmak üzere hayata geçirdiği “Kadın Mühendislerle, Var Gücümüzle” projesi kapsamında, Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Vispera Bilgi Teknolojileri CEO’su Profesör Dr. Aytül Erçil Sakarya Üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinliğin ardından Sakarya’da bulunan Türk Traktör fabrikasına üniversite öğrencilerinin katılımıyla bir gezi organize edildi.

Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kadın Mühendislerle, Var Gücümüzle” etkinliği kapsamında konuşan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, kadınların iş yaşamına katılımını artırmanın yolunun bir kültür değişimi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, kadınların iş yaşamına katılım oranı en düşük OECD ülkesi. Bu veriler, Türk kadının bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanmıyor. Ülkemizde bu oranların düşüklüğü, hem eğitim sistemimizde bir farkındalık eksikliğinden hem de birçok sektörün kapısının kadınlara yeterince açık olmamasından kaynaklanıyor. Erkeklerin yoğun olduğu bir sektör olarak kadınların iş hayatındaki varlığını,özellikle de mühendislik eğitimi alan kadınların sanayi üretimine katılımını çok önemsiyoruz. Genç kadınlarımız üretime yönelsinler, kariyer fırsatlarını değerlendirerek yeni başarı hikâyeleri yaratsınlar istiyoruz.”

“Kadınlar, Güneş Gibi Sonsuz Bir Enerji Kaynağı”

Kadınların sanayide yer alması ve mühendislik alanında çalışması yönünde onları cesaretlendirmek üzere “Kadın Mühendislerle, Var Gücümüzle” projesine destek verdiklerini belirten Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay şunları söyledi:

“Bilgi temelli ekonomide teknolojik üretimin önemi artarken, bu alanları kadınlar için daha cazip hale getirmeliyiz. İstihdamda kadın eşitliğini artırmak üzere çalışmalar yaparken, kadınları STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik eğitimi) alanına yönlendirmeli, bu alanda tüm gençlerimize ileri teknolojili ülke ihtiyaçlarına uygun, iyi eğitim sağlamalıyız. Türkiye’de bugün kadın girişimci sayısı yüzde 7 seviyesinde, bu sayıyı en az yüzde 25’e çıkarmamız gerekiyor. Kadınların enerjisi, güneş enerjisi gibi sonsuz ve kesintisizdir. Türkiye’nin başarı hikâyesi kadınları merkezi koyan bu anlayışın yerleşik hale gelmesi ile yazılacaktır.”

Türkiye’de yetenekli bir mühendislik havuzu olduğunu ve kadınların katılımıyla bu kaynağın daha da zenginleşeceğini belirten Vispera Bilgi Teknolojileri CEO’su Profesör Dr. Aytül Erçil şunları söyledi:

“Bugüne kadar pek çok yeniliğin içinde yer aldık, uluslararası alanda birçok projeye imza attık. En büyük hayalim Türkiye’nin ilk ‘unicorn’unu çıkarmak ve çalışmanın önemine inanan bir kadın olarak bu projeyi yapan ekibin içinde yer almak. İş yaşamının her anı zorluklarla doludur, kadınların bu zorluklar karşısında yılmamaları, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam etmesi gerekiyor.”