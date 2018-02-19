Azerbaycan Doğalgazı Türkiye’den Avrupa’ya Aktarılacak

Bu sene SOCAR’ın stratejik öneme sahip 6 projesi olduğunu bildiren SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye'de TANAP, Star petrol işleme fabrikası, Gürcistan ve Azerbaycan'da ise Şahdeniz-2, Güney Kafkasya Boru Hattı’nın Genişletilmesi, SOCAR Polymer ve SOCAR Karbamit fabrikalarının yapım aşamasında olunduğunu aktardı.

Bu büyük projelerin ekonominin çeşitlendirilmesine destek olacağını dile getiren Abdullayev, yabancı para akışının sağlanacağını ve binlerce yeni iş imkanı oluşacağını belirtti. Abdullayev, projenin Azerbaycan'ın ve bölge ekonomisini de gelişmesine ciddi katkı sağlayacağına işaret etti.

Azerbaycan'ın doğalgaz rezervlerinin 2.6 trilyon metreküp olduğuna dikkat çeken Abdullayev, dünyanın en büyük gaz kondensatı yataklarından birinin, toprak türü olarak New York'un Manhattan bölgesine eş değer olan "Şahdeniz" yatağı yerli ve yabancı piyasalara doğalgaz temini sağladığını anlattı. Madenden çıkarılan gaz hacminin belirli bir kısmının garanti temelinde yurt iç pazarda değerlendirdiğini aktaran Abdullayev, buna ek olarak yatağın kullanımının ikinci aşamasında senelik bazda ek 16 milyar metreküp doğalgaz üretilmesini planladıklarını ifade etti. Bu tutarların 2018 senesi itibarıyla Güney Gaz Koridoruna yöneltileceğini bildiren Abdullayev, "Şahdeniz" yatağı haricinde, "Abşeron", "Umut", "Karabağ" yatakları, "Babek" vade yapısı gibi diğer alanların da mevcut olduğunu dile getirdi. Abdullayev, bu alanların enerji kaynağı ve Azerbaycan'da gelişen imalat sanayisi için hammadde gibi, iç pazarın artan ihtiyacını ve ilave gaz miktarlarını karşılayacağını anlattı.

Proje Haziran Aylarında Tamamlanacak

Türkiye'ye ilk defa ticari doğalgazın 2018 senesinin ortalarında ulaştırılacağını öngören Abdullayev, Azerbaycan'ın zengin doğal gaz rezervlerini geliştirirken Avrupa'ya ihraç hattının da yapımına ağırlık verdiklerini bildirdi. Şu an Hazar Denizi'nden doğalgazın Avrupa'ya aktarılmasına küçük bir adım kaldığını ifade eden Abdullayev, Avrupa Yatırım Bankası'nın TAP’a doğrudan mali katkısının, Avrupa'nın enerji güvenliği yönünden Güney Gaz Koridoru'nun önemini gösterdiğini belirtti. Şimdiye kadar ortak yatırım toplamının 29.7 milyar ABD doları olduğunu dile getiren Abdullayev, Azerbaycan Güney Gaz Koridoru A.Ş'nin şimdiye kadar koridorun değer zincirine dahil olan dört projede katılım payının finansmanına 8.7 milyar dolarlık yatırım yaptığını bildirdi.