QNB Finansleasing İlk Kira Sertifika İhracatını Tamamladı

QNB Finansleasing, Vakıf Katılılım’ın iştiraki Katılım Varlık Kiralama işbirliği ile sektörde ilk kira sertifika ihracını gerçekleştirdi. 14 Şubat 2018’de gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhracı kapsamında iki yıl vadeli 200 milyon TL fon sağlandı.

Kira sertifikaları piyasasında ilk defa bir leasing şirketi tarafından gerçekleştirilen ihraç kapsamında konuşan QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, şunları söyledi; “QNB Finansleasing olarak, sektörde ilk kira sertifika ihracını başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Piyasadaki mevcut borçlanma araçlarına iyi bir alternatif olacak kira sertifikası ihracı ile hem farklı yatırım ürünlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılara ulaşmayı hem de leasing ile yatırımlarını finanse etmek isteyen müşterilerimize daha uygun maliyet sunmayı ve bu sayede başarılı sonuçlarla kapattığımız 2017 yılından sonra 2018 yılında da pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 Vakıf Katılım iştiraki olan Katılım Varlık Kiralama A.Ş.’nin deneyimi ve işbirliği ise ihraç sürecinin başarıyla sonuçlanmasını sağladı.”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak Türkiye’de katılım bankacılığının büyümesinde faizsiz sermeye piyasası ürünlerinin çoğalmasının ve bu piyasanın derinleşmesinin çok önemli olduğua inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda QNB Finansleasing ile önemli bir işbirliğine imza attık. QNB Finansleasing’in leasing sektöründeki ilk kira sertifika ihracını iştirakimiz olan Katılım Varlık Kiralama A.Ş aracılığı ile gerçekleştirdirdiğimiz için mutluyuz. Ayrıca yurtiçi kira sertifikaları piyasasında, bir finansal kiralama şirketinin fon kullanıcısı olduğu 200 milyon TL’lik kira sertifikası ihracını, başarı ile tamamlamış olmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi.

2017 yılında 200 milyon TL tutarındaki ilk ve en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracı ile 450 milyon TL’lik yurtiçi piyasasında yapılmış en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracını da tamamladıklarının altını çizen Göktaş; “Reel sektördeki firmaların faizsiz sermaye piyasası ürünleri ile alternatif fonlara erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde reel sektörün daha çok yatırım ve üretim, ekonomik büyümeye ve istihdama daha çok katkı yapmasına vesile olacağız” dedi.