Tohim Otizm Vakfından Yozgat'ta Eğitim Atölyeleri Düzenlenecek

Tohum Otizm Vakfı, “Eğitime Uzanan Yol” Projesi Kapsamında Yozgat’ta Eğitim Atölyeleri Düzenleyecek.

Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 11 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne) uygulanacak olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 19-23 Şubat tarihleri arasında Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler verilecek.

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi, TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülecektir. Proje ile otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlenecek, bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilecek ve 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacaktır.

Tohum Otizm Vakfı Yozgat’ta Eğitim Atölyeleri Düzenleyecek.

Tohum Otizm Vakfı, “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19-20-21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek öğretmen seminerleri; 23 Şubat tarihinde düzenlenecek aile ve farkındalık seminerleri ile Yozgatlılarla buluşarak otizm konusunda eğitimler verecektir.

Yozgatlılarla buluşacak olmaktan büyük heyecan duyduklarının altını çizen ve Proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 33 formatör, 990 öğretmen ve 1.100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 33 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak.” şeklinde konuştu.