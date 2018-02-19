Türk Mühendisler Yerli Otomobil Eğitimlerini Tamamladılar

Türkiye’de mühendislik, test sistemleri ve mühendislik yazılım hizmetlerini bir arada sunan AVL Türkiye, global projelerde yer almak isteyen mühendisler için hazırlanan ve özel eğitimlerin yer aldığı 6 aylık İK programının birincisini tamamladı. Üniversite mezunu 1300 mühendis arasından belirlenen ve Türk mühendislere global projelerde yer alma fırsatı sunmayı hedefleyen programı, başarıyla tamamlayan mühendisler, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde düzenlenen özel bir törende sertifikalarını aldı. Türkiye’nin ilk yerli otonom araçlarının yazılım ve sistemlerinin geliştirilmesi projelerinde doğrudan görev alacak olan mühendisler, iş hayatına ilk adımı AVL Türkiye’nin 2 Milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde göreve başlayarak atacak.

Sertifikaları alan mühendislerin yanı sıra törene katılan AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, düzenlenen eğitim programına destek veren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Tolga Yazıcı ve Duman Yönetim Danışmanlığı Başkanı Yiğit Oğuz Duman, yaptıkları konuşmada insan kaynağı gücünün önemine değindi.

Türkiye Üretimde Kendini Kanıtladı Sıra İK ve Ar-Ge’de

Otomotiv endüstrisinin dijitalleşme, otonom sürüş ve alternatif enerjilerle çalışan yeni araç teknolojileri konularında gelişmekte olduğunu ifade eden AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, teknolojik gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada ileri otomotiv bilgisine sahip mühendis ihtiyacı doğduğunu söyledi. Türkiye’nin otomotiv sektöründe ciddi bir ivme kazandığını ancak yetişmiş mühendis profilinin istenen seviyede olmadığı belirten Genç “ Türkiye otomotivde üretimde ve ihracatta Avrupa’da önemli bir güç haline geldi. Ancak sürücüsüz araçlar ve hibrit araçlar daha büyük bir pazar alanı oluşturacak. İleri sürücü destek sistemleri ve sürücüsüz araç teknolojileri sektörü çok hızlı şekilde büyüyor ve 2025 yılında her bir araçta bu sistemlerin kullanılması bekleniyor. Gelecekte bu sektörde yetişmiş mühendisleri çatısı altında toplamayı başaran ülkeler otomotiv sektörüne de yön verecek. Ülkemizin de otomotiv üretiminde sağladığı bu başarıları sürdürebilmek için İK ve Ar-Ge’ye yatırımlarını artırmanın zamanı.

Bizde bugün tüm dünyanın aradığı, ileri mühendislik bilgileri ile donatılmış mühendisleri Türkiye’de yetiştirerek, insan kaynağına önemli bir yatırım yaptık. Türk mühendisleri dünyadaki ileri mühendislik alanına hazırlayabilecek bu programın en temel hedefi mühendislerimizi tam donanımlı ve görev almaya hazır hale getirmek, başarılı mühendislerimizi ülkemizde tutabilmeyi ve onlara uluslararası bir çalışma ortamı sunarak ve şartları cazip hale getirerek ülkemize değer katma konusunda teşvik edebilmektir.” dedi.

Şirketler Yetenek Savaşı İçinde

Törende konuşan Duman Yönetim Danışmanlığı Başkanı Yiğit Oğuz Duman, günümüzde şirketlerin sürdürülebilirliği sağmak, büyümek ve başarılı sonuçlara alabilmek için yetenek peşinde olduğunu söyledi. Duman “Yetenekli çalışan arayışı içinde olan şirketler bu alandaki rekabeti yurtdışına taşıdı. Teknik bilgi ve bu bilgiyi kullanabilecek kabiliyete sahip, aynı zamanda kendini geliştirebilen çalışanlar artık tüm dünyadaki şirketlerin ulaşmaya çalıştığı bir insan kaynağı. Ülkemizde de özellikle mühendislik alanında böyle bir ihtiyaç söz konusu. AVL Türkiye için geliştirdiğimiz bu eğitim modeli de ülkemizdeki ihtiyaç duyulan insan kaynağını ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayacak. İş dünyası için de bu programın ilham kaynağı olacağını umuyorum.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Tolga Yazıcı ise oldukça başarılı bir projenin hayata geçtiğini ve eğitim programına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek sertifikalarını alan mühendislere iş hayatlarında başarılar diledi.