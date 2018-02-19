Polonya’dan Kripto Paralara İlginç Hamle! Sosyal Medya Protetosu

Polonya Merkez Bankası (NBP) ve Finansal Gözetim Otoritesi (KNF) iş birliği yaparak, kripto para birimlerini sosyal paylaşım platformlarında kötüleme kampanyası yaparak, Youtube'da yaklaşık 900 bin abonesi olan Polonyalı Youtuber Marcin Dubiel'e 90 bin zloti (27 Bin Dolar) ödediği haberi alındı. Dubiel'in aldığı para karşılığında "I Lost All Money” (Bütün Paramı Kaybettim) başlığı altında hazırladığı ve kripto para birimlerine yatırım yaparak bütün parasını kaybettiğini dile getirdiği video, sosyal medyada yaklaşık 510 bin kişi tarafından görüldü.

NBP Haberi Doğruladı

Sosyal medyada yer alan haberler kapsamında, Youtuber Marcin Dubiel'in hazırladığı video Youtube'da "Ücretli Tanıtım" olarak belirtilmedi ve açıklama bölümünde videonun NBP ve KNF kampanyası kapsamında hazırladığı söylenmedi. Videonun dağıtıldığı kanallar ve içeriği göz önünde bulundurulduğunda, videonun genç ve çocuk kitleyi hedef aldığı yönünde bir algı oluştu. Bir vatandaşın merkez bankası tarafından finanse edilen kampanyalar hakkında NBP'ye yönlendirdiği soruyu NBP, 9 Şubat tarihinde gönderdiği bir mektupta sosyal medya aracılığıyla sanal para birimleri konusunda bir kampanya gerçekleştirdiğini doğruladı.

500 bini aşkın izlenmeye ulaşan Youtuberın videosu, tüm parasını kripto paralara yatırarak her şeyini kaybeden bir genci anlatıyor. Videonun açıklamasında ise Polonya Mali Denetim otoritesi ve Polonya Merkez Bankası’nın kripto para birimlerinin kullanımına yönelik uyarıların olduğu bir web sitesi adresi bulunuyor.

Özellikle Çin gibi ülkelerin kripto para reklamlarına karşı yasak koymasının yanı sıra anti-kripto para reklamları ise çok yeni bir konu olarak karşılanıyor. 2017 Şubat tarihinde kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasal olarak onaylayan Polonya, Venezuella’nın kendi ulusal kripto parası Petro’yu tanıtmasının ardından ülkenin bu yeni kripto parası ile gıda ve ilaç ticareti yapmak üzere ilgilendiğini de açıklamıştı.