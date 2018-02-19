TCMB Döviz Borcu Bulunan Şirketleri Takip Etme Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirket bazında yabancı para pozisyonun takibini yapma kararı aldı. 15 milyon dolar ve üstü döviz borcu bulunan şirketler, yükümlülüğün başladığı tarihten sonra 60 günlük süre zarfında denetçi ile denetim sözleşmesi yapmalı. Bu şirketler, TCMB’nin belirlediği veri formunu, sisteme girişi belirlenen süreçte www.tcmbveri.gov.tr internet adresi üzerinden gönderecek ve gönderilen bu verilerle “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi” oluşturulacak. Hafta sonunda Resmi Gazete'de açıklanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından Takip Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile usul ve esaslar açıklanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama 15 milyon dolar üstünde döviz borcu olan 2 bin 118 şirketi kapsıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in geçmiş dönemlerde yapmış olduğu açıklamalarda, bu şirketler için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarının bu senenin ilk yarımında tamamlanacağını açıklamıştı. Bağımsız denetimi de kapsayacak süreçte, teknik alt yapı çalışmalarının sona ermek üzere olduğunu belirten Şimşek, toplanan verilerin detaylı ve çok boyutlu incelemelerin yapılmasını sağlayacağını anlattı.

Şirketler Borcunu TCMB'ye Bildirecek

Yönetmelik, TCMB'nin döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri takip edeceği şirketleri, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve takip edilme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetlenmesini ve konuya yönelik destek hizmeti teminini içeriyor. Uygulamaya göre, yurt içinden ve yurt dışından elde edilen yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde olan şirketler, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun bir şekilde TCMB'ye müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlü sayılacak.