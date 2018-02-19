Samsung Mena Forum'da loT Çözümlerini ve Çalışmalarını Anlattı

ROMA — 19 Şubat 2018 — Samsung Electronics, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine yönelik düzenlediği etkinlikte tüketicilere yaşamlarını kolaylaştırmak üzere kusursuz, senkronize ve akıllı ürün deneyimi sunmak üzere geliştirdiği açık inovasyon ve amaca odaklı işbirliği vizyonunu duyurdu. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Samsung MENA Forumu kapsamında Samsung, internete bağlanabilen cihazları tek bir platformda bir araya getiren SmartThings ve Yapay Zeka konseptlerini hayata geçirerek markanın Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri geliştirme konusundaki vizyonunu ayrıntılarıyla paylaştı.

Tüm ürünlerini 2020 yılına kadar IoT uyumlu hale getirmeyi hedefleyen Samsung aynı zamanda tüm cihazlarına akıllı ürün niteliği kazandıracağını da duyurdu. Samsung, Bixby'i seçilmiş ev cihazlarına ve akıllı cihazlara entegre ederek ve daha fazla cihazı kişiselleştirilmiş zekayla tanıştırarak günlük görevleri yerine getirmeyi daha da kolay hale getiriyor.

MENA Forum’da yeni göz alıcı 85 inç 8K QLED TV, akıllı bağlantılı QuickDrive™ çamaşır makinesi ve Galaxy A8 akıllı telefonun da aralarında bulunduğu yeni ana ürünler sergilendi. Samsung yeni ürün yelpazesine ek olarak, SmartThings platformunun tüm cihazlara nasıl entegre edileceğini, bu cihazları ortak bir uygulamayla her yerden erişilebilen bir bulutun yönettiği tek bir platform altında birbirine kusursuz bir şekilde bağlayacağını örneklerle sergiledi.

Samsung Electronics Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı Sungwan Myung, "Bizi sürekli yenilikler peşinde koşmaya iten temel motivasyonumuz hayal ettiğimiz konseptleri gerçeğe dönüştürme arzumuzda yatıyor," dedi. “IoT geçtiğimiz birkaç yıl içinde çok önemli aşamalar kaydetti ve bu alandaki önde gelen yenilikçi şirketlerden biri olarak bizim rolümüz ise Nesnelerin İnterneti trendinin daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak oldu. Bu kapsamda, bugün sizlere IoT deneyiminin gerçek yaşamdaki kullanımını ve bu deneyimin günlük yaşamın içine kesintisiz bir şekilde, kolayca nasıl dahil edilebildiğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bir adım daha ileri giderek Nesnelerin İnterneti’ni zekayla buluşturmayı, böylece akıllı cihazların tüketicilerin yaşamını kolaylaştırmasını ve zenginleştirmesini, devamında ise akıllı ve kişiselleşmiş, tümüyle birbiriyle bağlantılı bir dünyaya doğru anlamlı adımlar atmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

QLED ile Gelişmiş Eğlence Deneyimi

MENA Forum’da Samsung, Akıllı TV serisinde kullandığı, kusursuz bir bağlantı deneyimi sağlamaya yönelik yeni teknolojik inovasyonunu ziyaretçilere tanıttı. Uyumlu, güvenli ve kusursuz ağ bağlantılı deneyim sayesinde televizyon, evi gerçek anlamda bağlantı ve kontrol merkezi haline getiriyor.

Samsung'un yeni bir inovasyonu öne çıkaran 8K QLED TV serisi dünyanın ilk 8K Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle donatıldığından, televizyon izleme deneyimini interaktif bir hale dönüştürerek gerçek bir devrim sağlayacak. Samsung'un yeni 8K QLED televizyonundaki Yapay Zeka (AI) teknolojisi içeriği analiz ederek düşük çözünürlüklü görüntüleri otomatik olarak 8K resim kalitesine yükseltiyor. 8K QLED TV detay zenginleştirme, kenar düzeltme ve otomatik ses ayarı gibi özellikler sayesinde televizyon izleme deneyimini en üst seviyeye çıkararak her tür kaynaktan gelen her tür içeriği yüksek çözünürlüklü 8K kalitesine dönüştürüyor.

Samsung ayrıca tüm Akıllı TV serisine entegre edilecek olan SmartThings konseptini de tanıttı. Konsept, kullanıcıların TV cihazıyla evlerinin bir uzantısıymışcasına bağlantı içinde olmalarına olanak sağlıyor. Samsung'un Akıllı televizyonları SmartThings teknolojisiyle bütün bir Samsung ürünleri ekosisteminin yönetilebildiği bir kumanda merkezine dönüşüyor ve bu sayede kullanıcılar tüm bağlı cihazlarını bir TV üzerinden yönetip takip edebiliyor.

Samsung MENA Forum’da bunlara ek olarak NW700 Soundbar Sound+ modelini de kullanıcıların beğenisine sundu. Cihaz favori TV içeriklerini izleyicilerin tercihine sunarak evde eğlence deneyimini her zamankinden daha keyifli hale getiriyor. Duvara monte edilebilen NW700Soundbar Sound+ tümü ince ve çekici bir tasarım içinde bir araya getirilmiş bir dizi ileri ses iyileştirme özelliğiyle dinamik ve hedefe odaklı bir ses deneyimi yaşatıyor. Standart Mod, Surround Mod ve Akıllı Mod olmak üzere üç ses modu sayesinde kullanıcılar izleme zevklerine uygun gelişmiş bir ev sinema sistemini en uygun ses kalitesiyle elde edebiliyorlar.

Bağlantılı Yaşamın En Yeni Ev Cihazlarıyla Yeniden Tanımlanması

Bu yılki MENA Forumunda, kullanıcıların internet bağlantılı bir ev içinde tümüyle sorunsuz bir yaşam sürmelerini sağlayan, devrim niteliğindeki yeniliklerle IoT deneyimlerini daha da ileri noktalara taşıyan, gerçekten benzersiz ev cihazları tanıtıldı.

Samsung MENA Forum’da bölge için bir diğer ilk olan, kullanıcıların çamaşır yıkama işlemini diğer bağlı cihazları aracılığıyla başlatmalarına, bitirmelerine ve takip etmelerine imkân sağlayan IoT uyumlu QuickDrive™ çamaşır makinesinin de tanıtımını yaptı. QuickDrive™ çamaşır makinesinde bunların yanında en uygun çamaşır yıkama ayarları hakkında otomatik önerilerde bulunmak üzere Yapay Zeka teknolojisinden yararlanan Samsung’un akıllı çamaşır asistanı da bulunuyor.

Samsung’un Wind-Free™ kliması ise, türünün ilk örneği iki-aşamalı soğutma sistemi ile enerji sarfiyatını çok aşağı seviyelere düşürürken, Wi-Fi bağlantısı sayesinde de uzaktan kumanda edilebiliyor.

Son olarak, Samsung yeni konsepti Family Hub ile cihazlarını gerçek anlamda IoT zekasıyla buluşturuyor. Family Hub gelişmiş işlevlerine ek olarak Bixby'yi ve her bir aile üyesinin bireysel tercihlerine göre kişiselleştirilmiş bilgiler sunan Ses Kimlik Tanımlaması özelliğini de içerecek. Sistem bunlara ve başka özelliklerine ek olarak ailenin yemek tercihleri ve diyet kısıtlamalarını dikkate alarak mevcut malzemeye uygun tarifleri önerecek.

Teknolojinin Akıllı Cihazlarınız Üzerinden Zekâ ile Buluşması

Samsung, kullanıcı deneyimini sadeleştirmek üzere tasarlanmış mobil ürünler ekosistemini uygulamaları olarak ziyaretçilerine tanıttı. Bu teknolojilerin merkezinde dikişsiz ve akıllı deneyimleri mümkün kılan SmartThings ve Bixby sayesinde bağlanırlık ile teknolojinin mutlak entegrasyonunu sağlayan kişisel akıllı cihazlar yer alıyor.

Samsung'un en yeni Galaxy akıllı telefon serisi iyileştirilmiş Bixby işlevleriyle birlikte sayısız gelişmiş özellik sunuyor. Bu kapsamda gösterimi yapılan ürünler arasında hemen her bütçeye uygun birinci sınıf teknolojiler ve özelliklerle genç akıllı telefon kategorisinde devrim yapan ve Ocak 2018'de lansmanı yapılan Galaxy Note8, Galaxy S8 ve tümüyle yeni Galaxy A8 modelleri bulunuyor.

Samsung'un müzik ve videoları canlı akışta dinleme veya cihaza indirme imkânı veren, bölgesel ve yerel dergileri ve yayınları içinde barındıran, çok zengin bir ses, görüntü ve yayın kütüphanesi ile donatılmış, yalnızca Ortadoğu pazarına hitap etmek üzere açılan dünyanın ilk dijital içerik perakende satış mağazası Samsung CUE mobil ekosisteme yepyeni bir boyut katıyor.

Son olarak, Samsung SmartThings'in merkezinde bulunduğu bu ürün ekosistemini daha da ileri taşıyarak kullanıcılara bu sistemi, rahatlığı yeniden tanımlayan giyilebilir teknolojilerle yönetme imkânını sunuyor. SmartThings teknolojisi ile entegre edilen, ortak bir uygulamayla her yerden erişilebilen bir bulutun yönettiği tek bir platform altında birbirine bağlanmış Gear 360, Gear VR ve DeX gibi cihazları da içeriyor.