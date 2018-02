Campaign Türkiye Şubat Sayısında Sektöre Yardımcı Olacak

Sektörde 30 yılı geride bırakan People Initiative CEO’su Banun Erkıran ile ajansın ve sektörün dünden bugüne durumunu ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk.

Publicis One’nın küresel CEO’su Jarek Ziebinski ve Türkiye CEO’su Savaş İnanç Dedebaş, birinci yılın sonunda yeni modelin Türkiye’deki işleyiş biçimini anlattılar.

Hogarth Worldwide CEO’su Richard Glasson, şirketin hem globaldeki hem de

Türkiye’deki çalışmalarını ve faaliyet alanlarını anlatıyor.

Uzmanlar Yorumluyor: 2018 Öngörüleri

Alanında uzman isimler, yakın gelecekte iletişim sektöründe bizleri nelerin beklediğini anlattı. Buna göre, gelişen teknolojiyi ve datayı kullanmaları halinde mobilden sosyal medyaya, kültürel trendlerden reklam ajanslarına kadar çeşitlenen pazarı bekleyen fırsatlar neler?

Şubat Sayısının Öne Çıkan Diğer Konuları Şöyle

Ocak ayında Türkiye’de öne çıkan 6 kampanyayı Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ve Being Çözüm Kreatif Direktörü Ozan Can Bozkurt yorumladı.

Bu ayki Ofis sayfalarımızda, kısa bir süre önce Maslak 42’deki yeni yerine geçen ve aynı zamanda bu ayki kapak tasarımımızın da sahibi olan Alaaddin’e yer verdik. Sadeliği ve şıklığıyla dikkat çeken ofisi sizler için ziyaret ettik.

Yurt dışı sayfalarımızın bu ayki konuğu Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli ajanslarda çalıştıktan sonra şimdilerde Etcetera’nın kreatif direktörlüğünü yürüten Tolga Büyükdoğanay oldu.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand of the Year’a ilişkin detaylar ve önemli tarihler…