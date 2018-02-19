Melek Yatırımcılar İstanbul’da Bir Araya Geldi!
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Melek Yatırımcılar İstanbul’da Bir Araya Geldi!


Melek Yatırımcılar İstanbul’da Bir Araya Geldi!
Melek Yatırımcılar İstanbul’da Bir Araya Geldi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 15:55
Anasayfa Eko Gündem Melek Yatırımcılar İstanbul’da Bir Araya Geldi!

Forumun dünya kongresi dahilinde, 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı İstanbul'da toplandı.

Anadolu Ajansı (AA)’nın global iletişim ortağı pozisyonunda olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF)’in dünya kongresi kapsamında 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı, İstanbul'da toplandı. Forumun açılışı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye’nin ülke, İstanbul’un ise şehir olarak Dünya Melek Yatırım Forumu’na ev sahipliği yapmak için en uygun bölge olduğunu dile getirdi. İstanbul’un New York’tan sonra en çok diplomatik vizyona sahip şehir olduğunu belirten Altuntaş, İstanbul'un Nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi’ne de ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Şu anda paranın "Akıllı Finans" sistemiyle tekrar icat edildiğini dile getiren Altuntaş, melek yatırımcıların bu finans sisteminin uygulanması için tek kaynak olduğunu anlattı. Altuntaş, melek yatırımcıların yeni girişimcilere mevduatın yanı sıra know- how' yöntemini ve kendi iletişim ağlarını aktararak işletmelerin daha iyi performans göstermesine destek olduğuna dikkat çekti.

Finansmana Ulaşım Kolaylaşacak

Türkiye’de, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyeti tanındığını vurgulayan Altuntaş, dünyada en çok vergi avantajı sağlayan ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti. Ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan ve istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin önemini dile getiren Altuntaş, kamu tarafından girişimcilere verilen destek ve teşviklerin melek yatırımcılar tarafından akıllı finansa dönüştürüldüğünü belirterek, bu sayede daha başarılı sonuçlar alınabileceğini anlattı. Altuntaş, bu başarının da ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını belirtti.

Buna ek olarak, erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak nitelendirilen kongrede, IFC ile WBAF arasında ortaklığa adım atıldı. Güney Amerika’nın en güçlü melek yatırım ticaret örgütü Anjos do Brazil ve Singapur’un en büyük yatırım fonlarından Unity Group ile anlaşmalara imza atıldı. İmzalanan bu anlaşmalarla, girişimcilerin, start-up'ların ve KOBİ’lerin finansmana ulaşımı kolaylaşacak.

Akıllı Finans Global Girişimcilik Kongresi İstanbul IFC WBAF Dünya Melek Yatırım Forumu Baybars Altuntaş
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