Enerji Sektörü Siber Saldırılara Karşı Savunmasız Kalıyor

Dünya genelinde enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda güvenlik seviyelerinin yetersiz kaldığı dile getiriliyor. Bu kapsamda uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi olarak nitelendirilen EY tarafından, "Küresel Bilgi Güvenliği 2017-2018 Araştırması" sonuçlarını paylaştı. Bu araştırma sonucunda enerji dağıtım sektöründe, risklerin anlaşılabilmesinin ve yönetimin gittikçe zorlaştığı dile getirildi.

Bin 200 Enerji Şirketi Yöneticisi Katılım Gösterdi

Global çapta bin 200 civarında büyük ölçekli enerji şirketi yöneticisinin anket yolu ile katılım gösterdiği araştırma çerçevesinde, enerji dağıtım sektörü firmalarının tümünün, siber güvenlik sistemlerinin şirket gereksinimini karşılayamadığı ifade edildi.

Ankete katılım gösterenlerin yüzde 85'lik bölümünün, şirketlerinde düzenli bir şekilde kriz senaryolarını test eden ve muhtemel bir siber güvenlik ihlali karşısında etkin kriz yönetimi sağlayabilecek bir program olmadığını ifade ettiği belirtildi.

Yapılan araştırmaya yönelik değerlendirmeler gerçekleştiren EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş ise, siber güvenliğin, şirket stratejilerinin ayrılmaz bir bölümü olması gerektiğinin altını çizdi.

Siber Saldırılara Karşı Savunmasız Kalınıyor

Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerin, şirketlerin gelişmiş siber saldırılarla baş etme konusunda yetersiz kaldığının bir göstergesi konumunda bulunduğunu aktaran Baykuş, siber tehditler karşısında dirençli bir yapı oluşturulması çerçevesinde şirketlerin öncelikli olarak kurum genelinde benimsenmiş olan kapsamlı bir risk yönetimi stratejisine sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Baykuş ayrıca siber güvenlik yönetim stratejisi kapsamında, karmaşık hale gelen tehditlere yönelik çok katmanlı bir yaklaşım izlenilmesine vurgu yaparak, başarısı kanıtlanan öncü uygulamaların kullanımının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.