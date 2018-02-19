İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
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İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!


İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış! Tuğçe Gürel - Tarih: 19-02-2018 Saat: 16:50
Anasayfa Eko Gündem İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran açıklamalarda bulunarak, IMF'nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı 4'üncü Madde Konsültasyonu raporuna tepki gösterdi.

İTO Başkanı olarak görev yapan Öztürk Oran, IMF'nin TCMB'ye açık bir şekilde faiz artırma çağrısında bulunduğu 4'üncü Madde Konsültasyonu Raporu'na yönelik tepkisini ortaya koydu. Oran açıklamasında IMF heyetinin faiz lobisine sahip çıktığını belirterek, IMF'nin Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açtığını savundu. 

IMF tarafından yayımlanan 2017 senesine yönelik rapor kapsamında Türkiye adına yüzde 2.9 seviyesinde büyüme tahmini beklentisi olduğunu anımsatan Oran, o dönemde belirtilen yüzde 2.9 seviyesinde büyümenin, şimdi yüzde 7 seviyesine çıktığını ifade ederek, "dünya bu tahminlere mi güvenecek?" sorusunu yöneltti. 

Türkiye'nin Üretim ve Büyüme Dinamiklerine Bakılmalı

İstanbul'da 420 bin firmayı temsil ettiğini ve IMF'ye seslendiğini aktaran Oran, IMF'nin elinde tuttuğu verileri düzgün okuması gerektiği ve karıştırmaması gerektiği tepkisinde bulundu. IMF'ye Türkiye'nin üretim ve büyüme konusundaki dinamiklerini göz önünde bulundurması konusunda çağrıda bulunan Oran, ülkedeki hisse senetlerinin ve devlet bonolarının satışının son 5 senelik sürecin zirvesinde yer aldığını, bir senelik zaman dilimi içerisinde ülkeye 12 milyar dolar giriş olduğunu belirterek, IMF'nin konsültasyon gerçekleştirirken bu rakamlara bakmasını işaret etti. 

Bahsi geçen pozitif verilerin iç piyasalara yansıdığını aktaran Oran, 2018 senesine moral depolanarak başlangıç yapıldığını dile getirdi. Tüketici Güven Endeksinin yüzde 11.1 seviyesinde, Reel Kesim Güven Endeksinin yüzde 5 seviyesinde, Ekonomi Güven Endeksinin ise yüzde 10 seviyesinde arttığını vurgulayan Oran, karşılıksız çek adetinin ise son 5 senenin en düşük seviyesinde bulunduğunu belirtti. 

Açılan Şirket Sayısı Arttı

2018 senesinin ilk aylarında açılışı gerçekleştirilen şirket sayısının, bir önceki seneye kıyasla yüzde 42 seviyesinde artış göstererek 5 bin 635 seviyesinde bulunduğunu aktaran Oran, yine açılışı gerçekleştirilen yabancı firma sayısının ise yüzde 92 seviyesinde bir artış gerçekleştirerek 554 seviyesine çıktığını sözlerine ekledi. 

Uluslararası Para Fonu Türkiye IMF İTO Öztürk Oran
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