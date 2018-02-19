Rus Devi Lada'nın Türkiye'ye Girişi Mart Sonuna Kaldı!

Rus otomotiv devleri arasında yer alan Avtovaz firmasının markası olarak bilinen Lada'nın, geçtiğimiz ocak ayı itibariyle yenilenen 2 modelle piyasalara giriş yapması öngörülüyordu. Lada'nın internet sitesi üstünde yer verilen bilgiler doğrultusunda, Lada'nın ülkemizde piyasalara süreceği modellerinin Niva ve Niva Urban olacağı ifade edilirken, söz konusu iki modelin 2018 senesinin ocak ayı içerisinde piyasalarda yerini alacağı bildirilmişti.

Fakat ocak ayının geride kalmış olmasına rağmen, bahsi geçen konuda henüz bir gelişme söz konusu değilken, Lada Türkiye'nin internet sitesi aralık ayında bulunan halini korumayı sürdürüyor. Sitede hala fiyat listesinin ve bayiliklerin ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilirken, konu hakkında açıklama Sever Oto tarafından gerçekleştirildi.

Mart Sonunda Gelmesi Öngörülüyor

Şirket yetkilisi tarafından gerçekleştirilen açıklama kapsamında, siparişlerin geç verilmesi üzerine araçların gelişinin de gecikmeli olacağı ifade edildi. Mart ayının sonlarında 40 araçtan oluşan ilk partinin gelmesinin öngörüldüğünü aktaran şirket yetkilisi, 2018 senesinin sonuna kadar toplam olarak bin adet Lada Niva'nın ülkeye giriş yapacağını belirtti. Ayrıca yetkili araç fiyatının ise 70 bin TL ila 75 bin TL seviyelerinden başlayacağını dile getirdi.

Lada'nın tekrardan ülkeye gelmesiyle alakalı ilk haberler 2015 senesinde yapılmıştı. Bahsi geçen dönemde basında yer bulan haberlerde Lada'nın dönüşünü Granda, Niva Urban ve Kalina modelleri ile gerçekleştireceği ifade edilmiş, söz konusu üç modelin ardından da Lada Vesta ile Lada XRay modellerinin 2016 senesinde Türkiye'ye gireceği belirtilmişti.

Hedefler Gerçekleşmedi

Hedef olarak bakıldığında ise 2016 senesinde Lada'nın satış noktası sayısının 40 seviyesine, servis noktası sayısının ise 50 seviyesine ulaşacağı belirtilmiş fakat bu hedefler gerçekleşmediği gibi, söz konusu modellerde Türkiye'ye gelmemişti. Öte yandan Lada bir dönem Samara, Niva ve Vega modelleri ile ülkede ön plana çıkarak, ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı.